Secondo Bolsonaro Macron lo attacca perché la first lady brasiliana è più giovane e bella di quella francese

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, utilizzando il proprio account Twitter, ha commentato un post sessista sulla first lady francese Brigitte Macron.

Il fatto che Macron abbia inserito gli incendi nella foresta pluviale amazzonica tra gli argomenti di cui parlare al vertice del G7 di Biarritz non era per nulla piaciuto al presidente brasiliano che, per tale motivo, lo aveva accusato di avere una "mentalità colonialista".

Domenica, un sostenitore di Bolsonaro ha pubblicato un meme che prende in giro la moglie di Macron, Brigitte, mettendola a confronto con la più giovane e avvenente first lady brasiliana, Michelle Bolsonaro, con il seguente commento: "Ora capisci perché Macron sta perseguitando Bolsonaro?"

Il presidente del Brasile Bolsonaro ha poi aggiunto il suo di commento: "Non umiliare il ragazzo", riferendosi a Macron.

I camerati brasiliani, Bolsonaro è infatti il rappresentante dei fascisti locali, così come Matteo Salvini - suo fraterno amico - lo è di quelli italiani, hanno poi fatto a gara a distinguersi nell'insultare Macron, con il ministro dell'istruzione Abraham Weintraub che lo ha definito "un idiota opportunista".

Ma anche il figlio di Bolsonaro, Eduardo, che è destinato a diventare il prossimo ambasciatore brasiliano a Washington (nel rispetto della tradizione che vuole il familismo al centro di ogni regime dittatoriale), si è voluto distinguere nelle offese al presidente francese, "ritwittando" un video che mostra le violente proteste dei gilet gialli, intitolandolo "Macron è un idiota" e commentandolo come "un messaggio" per il leader francese.

Alla base di questa paesana aggressione nei confronti di Macron - realizzata seguendo il manuale del perfetto franchisee sovranista - è la l'accusa del presidente francese a Bolsonaro di aver mentito sull'impegno preso di combattere il riscaldamento globale, con la conseguente richiesta di applicare possibili sanzioni economiche nei confronti del Brasile.