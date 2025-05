Un viaggio tra amore e vulnerabilità nel terzo estratto dall’album “Ten Little Indies”

In radio e su tutte le piattaforme dal 16 maggio 2025.

Dopo il successo di “January” e “All My Faults”, i PoST tornano con un nuovo singolo: “Love At First Glance”, brano intenso ed evocativo che affronta il dualismo ancestrale tra amore e morte. Il pezzo è il terzo estratto dall’album Ten Little Indies, pubblicato lo scorso novembre per Reverse Rivers Music.

“Love At First Glance” non racconta un amore ingenuo, ma una relazione che nasce all’improvviso e si carica di intensità, consapevole della fragilità dell’esistenza. Un invito a vivere pienamente il sentimento, senza temere la vulnerabilità o la possibilità della perdita.

Il sound, alternative indie rock, alterna tensioni ritmiche e aperture melodiche, creando un’atmosfera sospesa tra dolcezza e inquietudine. Il brano è stato registrato presso il Real Sound Studio di Milano con la produzione di Ettore “Ette” Gilardoni, e successivamente mixato a Londra da Pietro Cavassa.

“Credere nell’amore, oggi, è un atto radicale, spiegano i PoST,. ‘Love At First Glance’ è un invito ad accogliere questa forza anche nei suoi aspetti più fragili.”

Attivi dal 2001, i PoST (acronimo di Proud of Serving Tuna) sono un quartetto torinese apprezzato per il loro songwriting ricercato e gli arrangiamenti originali, sospesi tra melodie pop e strutture armoniche singolari. Con all’attivo gli album Nulla da decidere (2008) e Fakes from another place (2012), prodotti da Davide Tomat e Gabriele Ottino (Niagara, spime.im), la band ha saputo conquistare una nicchia fedele, anche all’estero. Con Ten Little Indies, i PoST segnano una nuova maturità espressiva.

PoST sono:

Gio Franco – voce, basso

Davide Novallet – chitarre, cori

Antonio Monaco – batteria, percussioni

Daniele Maresca – piano, synth, cori





