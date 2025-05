L’idea della Host Academy nasce da un’esigenza concreta. Molti proprietari vogliono affittare le loro case su Airbnb, ma non sanno come farlo in modo vantaggioso.



Proprio a tale scopo, è nata questa Academy, fondata da Chiara di bnbconchiara

https://www.instagram.com/bnbconchiara/

- https://www.hostaacademy.com/

Giovane e determinata, con impegno e metodo, perché niente è scontato; “ci sono sempre più persone interessate a costruire una carriera nell’hospitality, ma, al giorno d’oggi, tutti pensano che per accedere al mercato immobiliare servano enormi capitali o immobili di proprietà, ma al contrario esistono metodi e strategie che permettono di iniziare questa attività senza possedere alcun immobile e in alcuni casi anche senza partita iva”-dice Chiara, di bnbconchiara-“ho creato la Host Academy per colmare questo gap, offrendo una formazione concreta e orientata ai risultati, con strumenti pratici e supporto personalizzato.

L’obiettivo non è solo insegnare, ma accompagnare gli studenti fino alla loro prima gestione immobiliare, aiutandoli a trasformare una passione in una professione scalabile e sostenibile.

La Host Academy è strutturata su più livelli, per adattarsi sia a chi parte da zero, sia a chi vuole scalare il proprio business già avviato. Ogni livello offre teoria, creata da esperti presenti nel settore da anni, dando strumenti e informazioni che, solo con l’esperienza, si possono acquisire, ma anche esercitazioni, strumenti operativi, contratti pronti all’uso e supporto diretto con coach che eseguono questa attività in proprio, perché la formazione senza applicazione non porta risultati”.

Che consiglio daresti a chi vuole iniziare ma non ha esperienza nel settore?

“Esiste un modo di accedere al mercato immobiliare senza capitali e senza esperienza. Il settore immobiliare in Italia ha ancora troppi tabu’ e stiamo cercando di far comprendere il pieno potenziale sfruttando le strategie migliori in circolazione anche a costo zero. L’importante è la dedizione che si applica a questa professione. Ti assicuro che con gli strumenti giusti e tanta voglia di fare, si possono ottenere risultati sorprendenti, creando cosi una vera e propria attività nel mondo dell’hospitality.

Con la nostra accademia si ricevono informazioni e si viene guidati da chi opera in questo settore da anni ma chiaramente serve anche impegno, è un’attività, non un metodo magico per fare soldi senza fare nulla!”