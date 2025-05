Amici lettori, oggi vi voglio parlare di un libro che ho scritto parecchio tempo fa: Siamo gli eredi della zia! Edito da Sovera Edizioni, per chi ama il profumo della carta stampata, e disponibile anche in formato ebook grazie a Ideanimation/Corebook, questo romanzo breve riuscirà a catapultarvi in una girandola di situazioni esilaranti, equivoci spassosi e personaggi assolutamente indimenticabili. Ricordo ancora le mie risate mentre scrivevo le intricate dinamiche familiari scatenate da un'inaspettata eredità. Se siete alla ricerca di un libro che vi sollevi il morale, che vi faccia dimenticare per un po' i problemi quotidiani e che vi strappi una risata sincera, allora Siamo gli eredi della zia è il libro che fa per voi.

Nous sommes les héritiers de la tante : un tourbillon de rires à la française (Patrizia Riello Pera, Padoue, Italie).

Chers lecteurs, aujourd’hui, je souhaite vous parler d’un livre écrit il y a quelque temps : Nous sommes les héritiers de la tante ! Édité par Sovera Edizioni pour ceux qui, comme moi, apprécient le parfum du papier imprimé, et également disponible en format ebook grâce à Ideanimation/Corebook, ce court roman vous entraînera dans un tourbillon de situations hilarantes, de quiproquos amusants et de personnages absolument inoubliables. Je me souviens encore de mes propres éclats de rire en écrivant les dynamiques familiales complexes déclenchées par un héritage inattendu. Si vous cherchez un livre qui vous remonte le moral, qui vous fait oublier un instant les soucis du quotidien et qui vous arrache un rire sincère, alors Nous sommes les héritiers de la tante est celui qu’il vous faut.

We Are Aunt's Heirs: A Whirlwind of French-Style Laughter (Patrizia Riello Pera, Padua, Italy). Dear readers, today I want to talk to you about a book written some time ago: We Are Aunt's Heirs! Published by Sovera Edizioni for those who, like me, love the scent of printed paper, and also available in ebook format thanks to Ideanimation/Corebook, this short novel will sweep you into a whirlwind of hilarious situations, amusing misunderstandings, and absolutely unforgettable characters. I still remember laughing out loud myself as I wrote about the intricate family dynamics triggered by an unexpected inheritance. If you're looking for a book that lifts your spirits, helps you forget daily worries for a while, and brings out a genuine laugh, then We Are Aunt's Heirs is the perfect read for you.

Somos los herederos de la tía: un torbellino de risas a la francesa (Patrizia Riello Pera, Padua, Italia). Queridos lectores, hoy quiero hablarles de un libro escrito hace algún tiempo: Somos los herederos de la tía! Publicado por Sovera Edizioni para aquellos que, como yo, aman el aroma del papel impreso, y también disponible en formato digital gracias a Ideanimation/Corebook, esta novela corta los transportará a un torbellino de situaciones hilarantes, divertidos equívocos y personajes absolutamente inolvidables. Todavía recuerdo mis propias carcajadas mientras escribía sobre las intrincadas dinámicas familiares desencadenadas por una inesperada herencia. Si están buscando un libro que les levante el ánimo, que les haga olvidar por un momento los problemas cotidianos y que les arranque una risa sincera, entonces Somos los herederos de la tía es la lectura perfecta para ustedes.

RINGRAZIO SALVATORE MERRA E LO STAFF DI SOVERA EDIZIONI PER QUESTA SPLENDIDA RECENSIONE.

Siamo di fronte, forse, a un nuovo libro di genere umoristico di Patrizia Riello Pera. I molti che, come me, hanno avuto modo di assaporare le avventure rutilanti dell’avvocato parigino François Bouvier noteranno le rilevanti differenze.

Andiamo per ordine, come usa dirsi. Qui i protagonisti sono due giovani fratelli di campagna, della provincia francese ovviamente, Jacques e Jean Pierre Merceret.

Si potrebbe immediatamente definirli due ragazzotti diversamente demenziali. Termine in apparenza politically scorrect, che non fa riferimento ai loro piccoli difetti di pronuncia, quanto all’impudenza assoluta nel cimentarsi in ogni genere di impresa e attività, dagli esiti che il lettore scoprirà di persona, con vivo godimento.

Viene il sospetto che questi due vogliano farsi beffe dell’osservatore – lettore che li vede su di una scena sempre diversa e senza mai arrendersi di fronte a rischi e disfatte. O non è piuttosto l’autrice che si sta prendendo gioco…?

Conoscendone la disarmante genuinità lo nego con certezza.

Fatto sta che i due sfrontati campagnoli (scarpe grosse, cervello fino) hanno dalla loro parte la buona sorte. Quando si dice che la fortuna aiuta gli audaci, tanto più se in apparenza sciocchi.

Come si vede siamo in un genere comico diverso, come si è accennato, da quello in cui campeggia l’avvocato François Bouvier. Non c’è più l’esprit de finesse nelle battute e nelle situazioni. Ciò nonostante emerge l’attaccamento dell’Autrice alla Francia che, assieme agli USA dove ambienta i gialli e fanta-thriller, è in cima alle sue preferenze.

Questo nuovo libro richiama nel linguaggio disarmante certi comici della commedia all’italiana, di cui il nostro teatro, cinema e tv pullulano con grande successo di pubblico.

Un testo quindi efficace a essere rappresentato, oltre che letto. Comunque, il lettore non ha di che annoiarsi del succedersi travolgente di equivoci e di cambi di scena. Per cui, ancora una volta, buon divertimento!

Salvatore Merra (SOVERA MULTIMEDIA S.r.l.)