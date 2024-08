Enea Bastianini (Ducati), dopo la Sprint di ieri, si è aggiudicato la vittoria anche nel Gran Premio di Gran Bretagna, la sesta in MotoGP, nella gara che celebrava il 75° anniversario del Campionato del Mondo.

Sugli altri gradini del podio, Jorge Martin (Pramac), secondo, e Francesco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale.

Al via Bagnaia, Bastianini, Martin e Marc Marquez (Gresini Racing) superano il poleman Aleix Espargaro (Aprilia ), con Brad Binder (KTM) che ha problemi con la sua moto e rischia di farsi tamponare, mentre la gara per i due piloti del team Trackhouse Racing, Raul Fernandez e Miguel Oliveira, termina in curva 1.

Bagnaia e Bastianini sono protagonisti della prima parte, finché la "Bestia" va lungo e finisce dietro prima a Martin e poi ad Aleix Espargaro, inseguito dai fratelli Marquez.

In due giri i primi cinque si ricompattano, mentre alle loro spalle Alex Marquez (Gresini Racing ) lotta per il sesto posto con Fabio Di Giannantonio (VR46), seguito da Pedro Acosta (Red Bull GASGAS). In top ten anche Marco Bezzecchi (VR46) e Jack Miller (KTM).

A nove giri dalla fine, Martin supera Bagnaia, le cui gomme sembrano non offrire più la stessa aderenza dei primi giri, mentre Bastianini scavalca Espargaro portandosi in terza posizione. Marquez è quinto davanti a Di Giannantonio e al fratello Alex.

Nell'ultima parte di gara, Bastianini mette in scena la sua classica rimonta. A -7 dal termine prima raggiunge e supera Bagnaia, poi giro dopo giro chiude la differenza con lo spagnolo che aveva otto decimi di vantaggio. Martin sente la pressione, va lungo e Bastianini lo supera a due giri dal termine, tagliando il traguardo con un ampio margine, davanti al pilota Pramac e Bagnaia, mentre Marc Marquez chiude quarto. Di Giannantonio è quinto grazie a un sorpasso all'ultimo giro su Espargaro. In top ten anche Alex Marquez, Bezzecchi, Acosta e Franco Morbidelli (Pramac), che ha dovuto scontare una doppia penalità.

Alla fine del weekend di Silverstone, Martin torna leader della classifica con tre punti di vantaggio su Bagnaia e 49 su Bastianini. Marc Marquez è quarto, staccato di 62 punti.

Prossimo appuntamento con la MotoGP tra due settimane con il GP d'Austria sul red Bull Ring di Spielberg.





Crediti immagine: x.com/ducaticorse/status/1820097080679141679/photo/1