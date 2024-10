Dennis Scuderi, il primo Mister Curvy italiano, si racconta: “Il bullismo? Mi ha reso più forte!”. In una recente intervista rilasciata a Occhio All’Artista Magazine, Dennis Scuderi, noto come il primo Mister Curvy italiano, ha condiviso la sua storia personale, il riscatto nel mondo dello spettacolo e i suoi progetti futuri. Scuderi ha affrontato il tema del bullismo, ricordando come questo fenomeno abbia segnato la sua vita, ma anche rafforzato il suo carattere.

“Il bullismo ha fatto parte della mia vita, ma non mi sono mai lasciato abbattere. Ho sempre reagito con educazione e intelligenza, e oggi sono orgoglioso di chi sono diventato”, ha dichiarato. Dennis ha anche parlato del suo percorso nel mondo della moda curvy, sottolineando come abbia imparato ad amare e valorizzare il suo corpo, lontano da stereotipi di perfezione.

“Non sono perfetto agli occhi degli altri, ma per me lo sono. Le curve sono belle e vanno valorizzate”, ha detto, distanziandosi però da certi atteggiamenti di alcuni influencer curvy. Sul fronte professionale, Scuderi ha recentemente ottenuto un diploma in lingua inglese e sta studiando recitazione. Tra i suoi sogni c’è la partecipazione a un cinepanettone o l’interpretazione di un cattivo in una serie TV.

Ha inoltre in corso provini per reality show, con la speranza di partecipare all’Isola dei Famosi.

Scuderi ha concluso l’intervista con un consiglio ai giovani che desiderano entrare nel mondo dello spettacolo: “Non arrendetevi mai ai primi ‘no’, e continuate a credere in voi stessi”.