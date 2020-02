Nelle scorse ore, sono proseguiti gli sbarchi di migranti a Lampedusa, mentre Alarm Phone continua a lanciare appelli per barche in difficoltà nel Mediterraneo.

Le navi Open Arms, Alan Kurdi e Mare Jonio sono ferme in porto per riparazioni, mentre la Ocean Viking e la Sea-Watch 3 hanno ripreso il pattugliamento del Mediterraneo centrale solo da poche ore.



Ma la notizia del giorno è che il responsabile della politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, ha dichiarato che alcuni paesi dell'Unione stanno bloccando la decisione di riprendere il pattugliamento navale nel Mar Mediterraneo per timore che ciò potrebbe incoraggiare i migranti a partire dalla Libia.



Il pattugiamento cui fa riferimento Borrell è quello relativo alla missione Sophia, lanciata nel 2015 per contrastare l'azione dei trafficanti di migranti e far rispettare un embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

Le tensioni all'interno dei Paesi dell'Ue sulla redistribuzione dei migranti e l'intenzione dell'allora governo gialloverde di non voler più finanziarne le operazioni in mare, ha trasformato la missione Sophia in un'operazione di sorveglianza e avvistamento tramite l'utilizzo di aerei ricognitori, compresi i droni.



Ieri, i ministri degli Esteri dell'Unione si sono incontrati a Monaco per parlare di Libia e sicurezza. Per fermare la guerra in Libia e dare un senso ai contenuti che avevano fatto seguito al vertice che poche settimane fa si è tenuto a Berlino, come hanno dichiarato sia il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas che quello lussemburghese Jean Asselborn, è necessario che l'Unione europea faccia la sua parte, verificando l'effettivo embargo sulle armi a terra, in aria e in mare.

Gli sforzi di Berlino per cercare una soluzione politica all'instabilità della Libia "non valgono molto - ha dichiartato Asselborn - se non vi è alcun controllo sull'embargo delle armi e sulle truppe che si muovono in Libia. Ecco perché dobbiamo guardare il mare. È un obbligo europeo".



Ma in mare, per evitare di aiutare i migranti, alcuni Stati europei si rifiutano di far tornare le navi. Josep Borrell non ha fatto "nomi", ma in molti hanno puntato il dito sull'Austria. Oggi, gli stessi ministri si riuniscono nuovamente nel Consiglio Affari Esteri. Se avranno cambiato o meno idea lo sapremo nelle prossime ore.

Quello che però è evidente è che se non realizzeranno un vero embargo per controllare anche via mare l'arrivo di armi in Libia, la guerra civile in atto in quel Paese diventerà sempre più violenta e sempre di più aumenteranno le partenze delle persone in fuga dal conflitto... e non saranno solo gli africani provenienti dal centro Africa, ma anche gli stessi libici della Tripolitania!