Se sei appassionato di investimenti sui mercati finanziari e lo pratichi da tempo, è probabile che tu sia già a conoscenza del concetto di "posizione aperta".

Questo termine viene usato dagli investitori per descrivere il momento in cui entrano nel mercato acquistando un asset.

Subito dopo l'acquisto, l'investitore può affermare di avere aperto una posizione, iniziando così a investire sugli asset di suo interesse.

Tale posizione rimane attiva fino a quando l'investitore stesso decide di chiuderla o, in certe situazioni, attraverso l'uso di strumenti automatizzati.

Alcuni investitori, per limitare il rischio, si affidano a meccanismi come lo stop loss e il take profit, che permettono di stabilire limiti di perdita e di guadagno che non vogliono essere superati.

Questi strumenti sono particolarmente preziosi per chi dispone di un budget limitato e preferisce evitare rischi eccessivi.

Grazie a questi dispositivi, sarà la piattaforma di trading a terminare automaticamente le posizioni aperte non appena i valori prefissati vengono raggiunti.