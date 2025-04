La corretta redazione del DVR - Documento di Valutazione dei Rischi - è un requisito fondamentale per tutte le aziende, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Per supportare i professionisti della sicurezza sul lavoro nell’elaborazione di un DVR efficace e conforme alla normativa, Hideea Srl ha avviato un Corso pratico per la Redazione del DVR, che si terrà il 15 e 16 maggio 2025 in modalità live conference.

In questa occasione, il corso è disponibile con uno sconto del 20% per le iscrizioni effettuate entro il 17 aprile 2025. Grazie a questa promozione, il prezzo scende da 150 € + IVA a 120 € + IVA.

Un corso pensato per i professionisti della sicurezza

Il DVR è un documento essenziale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma la sua redazione richiede competenze specifiche. Questo corso fornisce un approccio pratico e operativo, con l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti metodologie e strumenti concreti per identificare e gestire i rischi aziendali.

La durata complessiva del corso è di 16 ore, valide anche per l’aggiornamento di RSPP Modulo B, RLS e Formatori 81/08.

Il programma è strutturato in tre macro-aree:

Normativa e obblighi aziendali: approfondimento sul D.Lgs. 81/08 e sugli adempimenti richiesti

Analisi e gestione dei rischi: criteri per identificare i pericoli, misure di prevenzione e gestione della documentazione

Esercitazioni pratiche: simulazioni basate su casi studio reali, con applicazioni in diversi ambiti e settori come edilizia, logistica, ristorazione e sanità

Un team di docenti esperti nel settore

A guidare i partecipanti in questo percorso formativo saranno esperti della sicurezza sul lavoro, con anni di esperienza nella consulenza aziendale e nella formazione:

Simone Buttinelli – Specialista in sicurezza alimentare e sistemi di gestione

Carolina Valentino – Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro e normativa di settore

Stefania Pizziconi – Tecnico della Prevenzione con esperienza decennale nel settore

Modalità di partecipazione e iscrizione

Il corso si terrà in diretta online, permettendo ai partecipanti di interagire con i docenti e seguire le lezioni comodamente da remoto.

Per iscriversi e ottenere maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Hideea srl: https://hideea.com/formazione-professionisti/corso-dvr-redazione

Grazie alla combinazione di approccio pratico, docenti qualificati e una promozione esclusiva, questo corso rappresenta un’opportunità imperdibile per chi vuole migliorare le proprie competenze nella sicurezza sul lavoro.