In un’epoca in cui le competenze tecnologiche sono la chiave del successo, Edu3Dcation, la catena di franchising europea leader nell’insegnamento della stampa 3D, arriva in Italia pronta a trasformare il panorama educativo e lavorativo.

Con un’esperienza decennale in sei Paesi europei, il progetto porta nel Bel Paese non solo innovazione, ma anche concrete opportunità per imprenditori, docenti e freelance.



La nuova frontiera dell’educazione STEM

Edu3Dcation punta a formare i giovani, dai 5 ai 15 anni, alle moderne tecniche di prototipazione rapida e grafica tridimensionale.

Nei laboratori dotati di attrezzature all’avanguardia – stampanti 3D, penne 3D e scanner – i ragazzi imparano a trasformare idee in oggetti tangibili, sviluppando creatività, capacità manuali e competenze digitali.

Questa metodologia didattica innovativa favorisce un apprendimento pratico, indispensabile in un mondo sempre più automatizzato e tecnologico.



Un modello di Franchising per l’innovazione e l’occupazione

Oltre a rivoluzionare l’educazione, Edu3Dcation si propone come un’opportunità di business per imprenditori e professionisti. Il modello di franchising consente a grafici, pubblicitari, operatori di ludoteche e aspiranti docenti di aprire un centro formativo, accedendo a un pacchetto completo “chiavi in mano”.

Questo significa avere a disposizione tutto il supporto formativo e tecnico necessario per avviare un’attività educativa di successo, contribuendo allo sviluppo delle competenze del futuro.



Un progetto che guarda al futuro

Nel contesto dell’espansione del settore educativo STEM, Edu3Dcation si presenta come una risposta concreta alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il progetto non solo prepara i giovani ad affrontare le sfide dell’Industria 4.0, ma offre anche la possibilità a chi desidera reinventarsi professionalmente di acquisire nuove competenze e inserirsi in un mercato internazionale.

“La nostra scelta guarda al futuro ed è orientata a favorire l’occupazione e promuovere l’imprenditoria giovanile”, afferma Beniamino Altezza, l’imprenditore di Caltagirone che ha portato Edu3Dcation in Italia.

Con l’obiettivo di aprire almeno 100 scuole in tutto il territorio nazionale, il progetto è destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama dell’educazione innovativa.



Perché Edu3Dcation è la scelta giusta

Innovazione educativa: un approccio pratico e coinvolgente che trasforma l’apprendimento in un’esperienza interattiva.

Opportunità di carriera: nuove possibilità per formatori, freelance e imprenditori di inserirsi in un settore in crescita.

Modello di franchising consolidato: un pacchetto formativo completo e supportato, studiato per il successo nel mercato italiano.

Sviluppo delle competenze digitali: preparazione pratica alle tecnologie dell’Industria 4.0, fondamentali per il futuro.



Con Edu3Dcation, l’Italia ha l’opportunità di colmare il divario tecnologico e formativo, offrendo ai giovani le competenze necessarie per un futuro sempre più digitale e innovativo.

Se sei un imprenditore, un aspirante docente o un freelance desideroso di reinventarti, Edu3Dcation rappresenta il trampolino di lancio ideale per una carriera nel settore della formazione tecnologica.

Per saperne di più, visita il sito www.education3ditalia.com o contatta il numero +39 3278515465.