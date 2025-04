A partire dal 3 e fino al 6 aprile, presso i padiglioni di LarioFiere ad Erba (CO), si terrà Fit Your Camper, la prima fiera europea interamente dedicata agli accessori per camper e caravan, nonché alla vita all'aria aperta.

L'ingresso è gratuito e i visitatori avranno l'opportunità di scoprire le ultime novità del settore, oltre a partecipare a workshop, convegni e incontri con esperti, rappresentanti dei produttori e appassionati di camper.