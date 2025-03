La Fiera del Cicloturismo, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dei viaggi in bicicletta, apre a Bologna in Piazza Lucio Dalla dal 4 al 6 aprile 2025.

Il primo giorno sarà dedicato agli imprenditori e operatori turistici del settore, mentre il 5 e 6 aprile l'ingresso sarà libero e gratuito, previa registrazione sul sito.

Oltre a tutte le ultime novità su biciclette ed accessori si potrà assistere a numerosi incontri, a presentazioni di itinerari e a storie di viaggio, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e partecipare a pedalate organizzate nel territorio di Bologna.