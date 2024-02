«Con l'Accordo recuperiamo buona parte del ritardo accumulato negli anni, aggiornando i compensi al 2021 e recuperando 5 anni di arretrati, parliamo di più di 700 milioni, ovvero circa 15 mila euro per un medico massimalista, soldi accantonati negli anni dalle regioni e che non aumentano la spesa pubblica già prevista. Inoltre, per la prima volta sono state negoziate risorse nuove ovvero quelle stanziate per le certificazioni Inail e soprattutto l'importante incremento della quota oraria per le attività territoriali previste dal Pnrr».

Questo quanto dichiarato dal segretario generale di Fimmg, Silvestro Scotti, riferendosi alla firma apposta all'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale avvenuta l'8 febbraio con la Sisac.

Tra le principali novità, il nuovo ACN porta a compimento l'attuazione del Ruolo Unico, garantendo a ogni medico il tempo pieno, nel rispetto dei diritti acquisiti per i medici già convenzionati, consolidando la prossimità dell'assistenza attraverso la rete degli studi medici.

Il leader Fimmg ha anche chiarito che sono state definite meglio alcune tutele in relazione alla genitorialità e alla femminilizzazione della professione. Risolte anche le contraddizioni sui modelli di autonomia di gestione degli studi medici che potranno anche ospitare gli specialisti per la presa in carico dei pazienti cronici.

Non meno importante la definizione chiara gli strumenti che possono consentire alle Regioni di assegnare sulla base di intese regionali maggiori risorse per l'assistenza domiciliare programmata e integrata. Importante il segnale legato alla presenza dell'assessore Alparone (presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità) all'incontro odierno che ha sottolineato l'importanza della firma di oggi nel porre le basi per il prossimo atto di indirizzo che darà la possibilità di integrare la medicina generale con quanto previsto dal Pnrr.

Scotti rivolge infine un ringraziamento al coordinatore della Sisac, Marco Caroli, e alla sua delegazione «per l'efficace gestione dei tavoli separati e la realizzazione della necessaria sintesi negoziale che ha contribuito a determinare le dichiarazioni positive anche delle altre organizzazioni sindacali».





Fonte: Cs Fimmg