Due grandi eventi hanno dato un volto diverso alle piazze di Roma, Milano, Napoli, Firenze, Reggio Calabria e Catania.

In primis l'inaugurazione delle sedi di Medical Service Consulting affinché possa essere offerto un servizio di supporto sanitario all'avanguardia a livello domiciliare nazionale per evitare sovraffollamento negli ospedali e tutelare il più possibile le fasce deboli secondo luogo la promozione del progetto di Volontario Vi.Vo Vicinati volontari, dove l'associazione Spazio Famiglia e tutte le associazioni partner, grazie al patrocinio concesso dai vari comuni a questo progetto, potrà dare sostegno anche in ambito sanitario alle fasce deboli e alle persone in difficoltà.

I servizi offerti in collaborazione con Medical Service Consulting saranno: assistenza sanitaria domiciliare integrata ,visite specialistiche a domicilio, badante H24, analisi del sangue a domicilio, consegna farmaci a domicilio e molto altro.

Con il Medicalday si sono unite due realtà che hanno offerto alla popolazione visite mediche gratuite. Sono state infatti offerte alla cittadinanza visite specialistiche gratuite negli stand presso le varie città italiane.