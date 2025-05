Grande partecipazione e stile protagonista al recente Hair Festival, tenutosi presso l’Hotel Laterna a Villaricca, in provincia di Napoli. L’evento, organizzato da Fipu, ha rappresentato un'importante vetrina per il mondo dell’acconciatura e della barberia, accogliendo professionisti da tutta Italia.

A ricoprire il ruolo di commissario di pedana è stato Aldo Forte, hair stylist noto a livello nazionale, che ha guidato con competenza e passione la valutazione delle performance artistiche. Forte, al termine della manifestazione, ha voluto ringraziare due figure centrali per il successo dell’evento: il Direttore Moda Mondiale Ciro Rainone, per il continuo sostegno al settore, e Aldo Tufano, Presidente di Barber Naples, per il suo impegno nella valorizzazione della barberia professionale.

L’Hair Festival si conferma così un punto di riferimento per l’intera filiera del beauty, capace di unire creatività, tecnica e passione in un unico grande evento.