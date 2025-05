Innovazione, tecnologia e formazione di eccellenza: sono questi i pilastri di DIGICARE, la nuova Scuola di Alta Formazione presentata da Susanna Esposito, Professoressa Ordinaria di Pediatria all’Università di Parma e Direttrice della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.



DIGICARE, Susanna Esposito: “Un’opportunità unica”

Iniziato lo scorso 14 marzo, DIGICARE – acronimo di DIGItal Technology and Telemedicine for healthCARE – nasce per rispondere alle nuove sfide della medicina contemporanea, unendo le potenzialità delle tecnologie digitali all’ambito sanitario. Il corso è destinato a laureati e laureate in discipline scientifiche interessati a telemedicina, Intelligenza Artificiale e robotica medica e chirurgica. “Grazie alla vittoria del bando competitivo della regione Emilia-Romagna, DIGICARE diventerà l’opportunità unica per chi vorrà essere protagonista dell’innovazione in medicina”, ha ribadito Susanna Esposito. Il progetto è stato infatti finanziato nell’ambito dell’Avviso FSE+ 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna, che punta a rafforzare il legame tra conoscenza, ricerca e competitività economica.

DIGICARE vede come capofila l’Università di Parma e si avvale di una collaborazione d’eccellenza con altri atenei della regione – Unimore, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Università di Ferrara – insieme a realtà come Clust-ER Health e la Società Italiana di Telemedicina (SIT). L’obiettivo è formare professionisti altamente specializzati nel campo della salute digitale e della telemedicina, settori sempre più centrali in un sistema sanitario che evolve rapidamente verso modelli tecnologicamente avanzati.



Susanna Esposito: “Un sistema sanitario sempre più moderno e accessibile”

La formula del corso prevede una combinazione di lezioni frontali, laboratori pratici, project work, workshop e mentorship, per un totale di oltre 130 ore di formazione per ciascuna School. Gli iscritti possono scegliere di frequentare una o più Schools a seconda dei loro interessi specifici, in modo totalmente gratuito. “Con DIGICARE, potremmo costruire un sistema sanitario sempre più moderno e accessibile”, ha confermato Susanna Esposito.

Il programma formativo si focalizza sull’uso di piattaforme digitali per la diagnosi e la cura a distanza, sulla medicina personalizzata e sull’integrazione dei dati biometrici, clinici, ambientali e comportamentali, sempre nel rispetto dell’etica professionale e delle normative vigenti. Particolare attenzione è riservata all’internazionalizzazione e al coinvolgimento delle imprese, creando una rete multidisciplinare che integra ricerca, formazione e mondo produttivo. Un modello innovativo che punta a formare i protagonisti della sanità del futuro, capaci di guidare la trasformazione digitale con competenze tecniche e visione strategica.