La rivista Presbyteri in collaborazione con l’Unione Apostolica del Clero propone un convegno online di due giorni, il 19 e 20 maggio, dal titolo “Strada facendo… Preti oggi in un contesto missionario”.

Al centro dei due giorni le nuove sfide che il presbitero in Italia si trova a dover fronteggiare dovute dalla rapida scristianizzazione della società e dai veloci ritmi di cambiamento. Per restare attuali e non cedere al disorientamento il presbitero deve ricercare ciò che è veramente “necessario” al suo ministero e di modificare alcuni paradigmi della sua formazione, del suo modo di fare pastorale e persino della sua identità.

Il presbitero è chiamato sempre più a esser un “testimone-missionario”, nel senso di figura di evangelizzatore ad gentes che si prepara e vive un impegno di primo annuncio e di dialogo con culture e società basate su altri valori e convinzioni.

In programma lunedì 19 maggio l’intervento di mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano dal titolo “L’inerzia, le caricature, lo splendore: tipologie di vita da preti e principi per il discernimento” e a seguire la teologa Stella Morra con “La cura dello sguardo: conversione sinodale e vita da prete”.

Il giorno successivo don Enrico Brancozzi della diocesi di Fermo e don Vito Impellizzeri, diocesi di Mazara del Vallo, concluderanno il convegno con un intervento intitolato “Così posso ancora fare il prete…”.

Il Convegno sarà occasione per guardare il presente e per preparare il futuro. Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati invita a riconsiderare la richiesta nella Chiesa cattolica romana di riammissione al ministero dei preti sposati con le loro famiglie, grande ricchezza per i fedeli di tutto il mondo.

Fonte: diocesitn.it