Sulla ferrovia Roma-Lido è stato riattivato il quinto treno revisionato, ora ne rimangono altri tre che torneranno in servizio entro giugno 2025. Questi interventi migliorano temporaneamente il servizio, ma la vera svolta arriverà con i nuovi treni previsti per i test a dicembre 2024.

Negli ultimi anni, la ferrovia Roma-Lido ha affrontato notevoli difficoltà in termini di efficienza e disponibilità dei treni, ma sta per rientrare in servizio il treno MA 391-392, trasferito nel 2015 dalla linea metro B alla Roma-Lido, dopo una revisione completa.

Questo treno rappresenta il quinto veicolo revisionato su otto attualmente circolanti sulla linea.

L'iniziativa di rinnovare il parco mezzi è stata intrapresa per consolidare quel poco di qualità del servizio offerto ai passeggeri, in vista anche dell'arrivo di un nono treno, il MA 333-334, ceduto temporaneamente da Atac.

Restano ancora da revisionare tre treni: l’MA 385-386, ultimo convoglio con la livrea "Freccia del Mare", e i treni 393-394 e 395-396, entrambi provenienti dalla linea metro B, l'obiettivo è di completare la revisione dell'intero parco rotabili entro giugno del prossimo anno.

Questa priorità è stata data alla Roma-Lido a discapito delle linee metro A e B, i cui treni hanno percorso molti più chilometri e necessitano anch'essi di manutenzione, ma l'urgenza per la Roma-Lido è risultata maggiore.

Tuttavia, nonostante gli sforzi di revisione e manutenzione, questa soluzione rappresenta solo un intervento temporaneo per tamponare una situazione ormai critica, la revisione dei treni attuali permette di consolidare le frequenze a 20 minuti e di aggiungere qualche corsa straordinaria nei momenti di maggiore affluenza, ma non risolve i problemi strutturali della linea.

La Roma-Lido soffre di un'infrastruttura obsoleta e di una carenza cronica di risorse che impedisce un servizio adeguato e affidabile, si sta facendo molto per rinnovare le infrastrutture, ora è il momento dei treni.

La vera svolta per la Roma-Lido si avrà con l'arrivo di nuovi treni costruiti appositamente per questa linea.

La Regione Lazio ha previsto la fornitura di nuovi convogli, il cui prototipo sarà disponibile per i test non prima di dicembre 2024. Questi nuovi treni garantiranno maggiore affidabilità, comfort e capacità di trasporto, rispondendo in maniera più efficace alle esigenze dei pendolari.

In conclusione, mentre l'attuale revisione del parco treni rappresenta un passo importante per migliorare temporaneamente il servizio, solo l'arrivo dei nuovi treni potrà realmente trasformare la Roma-Lido in una ferrovia efficiente e moderna.

Nell'attesa, noi pendolari dovremo continuare a fare i conti con un servizio che, nonostante gli sforzi, resta lontano dagli standard delle altre linee metropolitane.