Un brano che racconta l’orrore della deportazione nazista attraverso gli occhi di un bambino.

Un treno che non arriva mai davvero a destinazione. O che forse arriva troppo in fretta, portando con sé dolore, paura e silenzio. Fabio Messieri torna con un nuovo singolo dal titolo “Il treno”, in uscita sabato 3 maggio su tutti gli store digitali e in promozione radiofonica nazionale. Il cantautore bolognese sceglie di affrontare un tema tanto delicato quanto necessario: la deportazione nei Campi durante il periodo nazista, raccontata con la voce e lo sguardo innocente di un bambino.

Nel brano, la figura del piccolo protagonista è centrale: un bambino che osserva ciò che accade attorno a lui senza davvero comprenderlo, ma che avverte sulla pelle e nell’anima la gravità di ciò che sta vivendo. Le parole usate sono volutamente semplici, quotidiane, familiari, quasi a voler proteggere l’infanzia stessa da un orrore che non ha spiegazioni. Ma a rendere ancora più straziante il contrasto è proprio quella dolcezza linguistica che si infrange contro una realtà violenta.

“Il treno” diventa così una metafora potente, una linea narrativa che si muove tra poesia e impegno civile, portando avanti un messaggio di memoria e di riflessione. Una canzone che colpisce per la sua intensità, ma anche per il rispetto con cui tratta un capitolo doloroso della storia dell’umanità.

Fabio Messieri, già autore di brani premiati come “Restiamo umani” e “Vedere, sentire e parlare”, continua a distinguersi per la qualità della sua scrittura. Finalista in diversi concorsi nazionali, premiato per il miglior testo al Festival Via Emilia e per l’impegno civile al Musica contro le mafie, è anche cofondatore del Collettivo Ikaros, una realtà dedicata agli artisti emergenti bolognesi.

Con “Il treno”, Messieri conferma la sua sensibilità artistica e umana, scegliendo ancora una volta di dare voce a ciò che non si può dimenticare. Un brano necessario, da ascoltare con attenzione e con rispetto.

