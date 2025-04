Metro B, Archeotram, FL5, taxi, Atac e ferrovie ex concesse: tutte le novità su lavori, assunzioni e attivazioni previste a Roma. Ora anche in inglese! Scopri tutto nel recap del giorno.

Sulla Metro B, Atac ha annunciato che entro la fine del 2025 sarà completata la revisione intermedia dei treni MB400: si tratta dei 17 convogli entrati in servizio tra il 2014 e il 2015, che saranno presto tutti pienamente operativi.

Novità anche sul fronte tram: da giovedì 8 maggio partirà ufficialmente la nuova linea 7, conosciuta come "Archeotram", che utilizzerà tre storici tram Stanga in livrea rossa. Un progetto dal forte valore simbolico e turistico.

Chi viaggia tra Roma e Civitavecchia dovrà invece prepararsi a qualche disagio: da maggio ad agosto il servizio della linea FL5 sarà ridotto per consentire l’installazione del sistema ERTMS. Su lunghi tratti si viaggerà a binario unico.

Nel settore taxi, il TAR del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla cosiddetta "terza opzione", confermando così la prosecuzione del bando straordinario per le nuove licenze giubilari.

ASTRAL, nel frattempo, continua il proprio lavoro sulle ferrovie ex concesse: è stata avviata un’indagine di mercato per acquisire i titoli abilitativi necessari alla sicurezza ferroviaria sulle linee Roma-Lido e Roma-Viterbo.

Infine, Atac ha dato il via a una nuova campagna di assunzioni per conducenti di autobus: un’opportunità importante per rafforzare il servizio in vista dei prossimi mesi.

Da oggi, tutte queste notizie sono disponibili anche in inglese sul canale Telegram dedicato:

