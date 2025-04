Roma vive una giornata intensa sul fronte della mobilità pubblica. Le notizie più importanti riguardano l'anello ferroviario, il servizio a chiamata Clicbus, l’organizzazione per il prossimo Conclave e il ritorno delle linee estive verso il litorale di Ostia.

🚆 Anello ferroviario: Roma verso il parere negativo

Il Comune di Roma ha annunciato l'intenzione di esprimere parere negativo sull'attuale tracciato dell'anello ferroviario, in particolare per quanto riguarda l'innesto su via Val d’Ala, ritenuto poco convincente.

I dettagli 👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/02/anello-ferroviario-aperto-roma.html

🚌 Clicbus: la soppressione della 087 accende il dibattito a Massimina

La decisione di eliminare la linea bus 087, sostituendola con il servizio a chiamata Clicbus, ha diviso il quartiere di Massimina: una parte della cittadinanza apprezza l'innovazione, mentre altri rimpiangono il vecchio servizio.

I dettagli 👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/opinioni-clicbus-soppressione-086-087.html

✝️ Conclave a Roma dal 7 maggio: sfida per la mobilità

Dal prossimo 7 maggio Roma si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini per l’inizio del Conclave. Saranno messe in atto misure straordinarie per sostenere la mobilità nella città.

I dettagli 👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/inizio-conclave-7-maggio.html

🏖️ Ostia: tornano le linee Mare 07L e 062

Con l'arrivo della bella stagione, dal 1° maggio riprendono servizio le linee “Mare” 07L e 062, che collegano la città alle spiagge di Ostia e ai Cancelli di Roma.

I dettagli 👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/linee-mare-atac-ostia.html

Infine, per approfondimenti sul futuro del Clicbus e dei trasporti a chiamata a Roma, potete leggere l’analisi completa su RomaIt:

🔗 https://www.romait.it/roma-il-clicbus-diventa-definitivo-il-servizio-a-chiamata-sostituira-le-linee-086-e-087.html