A partire dall'8 maggio 2025, Roma vedrà l'attivazione della nuova Linea 7, denominata anche Archeotram. Il servizio sarà effettuato con tre tram storici Stanga in livrea rossa, appartenenti alla flotta di ATAC. Questa iniziativa mira a coniugare il trasporto pubblico con la valorizzazione del patrimonio storico della città.

I tram Stanga, ufficialmente noti come Treni Articolati Stanga (TAS), rappresentano una parte significativa della storia del trasporto pubblico romano. Il primo esemplare, la vettura 7003, entrò in servizio il 22 novembre 1947 sulla linea 37, segnando l'inizio di una nuova era per la mobilità urbana della capitale .

Le Officine Meccaniche della Stanga, fondate a Padova nel 1920, furono responsabili della progettazione e costruzione di questi tram. Un elemento distintivo dei TAS è la "giostra Urbinati", un sistema di articolazione brevettato dall'ingegnere Mario Urbinati, che consentiva una maggiore flessibilità e capacità di trasporto .

Nel corso degli anni, i tram Stanga hanno subito diverse revisioni e aggiornamenti.

Negli anni '80, ad esempio, furono sottoposti a una revisione generale presso le officine Viberti di Pomezia, che includeva il rinforzo dei carrelli, l'installazione di impianti elettrici a bassa tensione e l'adozione di comandi elettropneumatici per le porte .

Nonostante l'introduzione di nuovi modelli, i tram Stanga hanno continuato a servire la città per decenni. Nel 2022, ATAC ha annunciato il ritiro di dodici vetture Stanga, alcune delle quali erano in servizio da oltre settant'anni. Due di queste vetture sono state preservate a fini storici e custodite nel deposito di via Prenestina .

L'attivazione della Linea 7 – #Archeotram rappresenta un'opportunità per i cittadini e i visitatori di Roma di sperimentare un viaggio nel tempo, a bordo di tram che hanno segnato la storia del trasporto pubblico della città. Questa iniziativa non solo migliora l'offerta di mobilità urbana, ma contribuisce anche alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale romano.

