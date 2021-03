Stormshield, produttore europeo di riferimento per la cybersecurity di infrastrutture critiche, dati sensibili e ambienti OT e Future Time, azienda romana con esperienza ventennale nella distribuzione di soluzioni per la sicurezza informatica, annunciano oggi di aver siglato un accordo per la distribuzione dei prodotti Stormshield sul mercato italiano.

L’accordo riguarda la commercializzazione da parte di Future Time dell’intero portafoglio delle soluzioni del vendor francese parte del colosso aerospaziale Airbus, ovvero tre famiglie di prodotti frutto di oltre vent’anni di ricerca e sviluppo, che interagiscono tra loro semplificando l’implementazione di strategie di sicurezza multilivello.

Con Stormshield Endpoint Security (SES), l’azienda mette a disposizione una barriera contro attacchi “persistenti” e sconosciuti ai danni di postazioni di lavoro e control room industriali. Soluzione adattiva, SES conduce un’analisi del malware di tipo comportamentale, non richiede l’impiego di signatures e quindi è fruibile anche su sistemi non connessi a Internet.

Dati e documenti riservati sono tutelati tramite Stormshield Data Security (SDS), una potente soluzione per la crittografia end-to-end utilizzabile con qualsivoglia strumento o piattaforma di archiviazione (anche cloud). La soluzione corrisponde appieno alle normative europee sulla tutela dell’integrità e inacessibilità dei dati e risponde concretamente all’esigenza di protezione delle informazioni condivise emersa dal recente ricorso massiccio allo smart-working.

Fiore all’occhiello dell’offerta ora nel portafoglio di Future Time sono le soluzioni Stormshield Network Security (SNS): un’ampia gamma di firewall UTM/IPS fisici e virtuali specificamente progettati per infrastrutture IT e OT con VPN integrata, che si fregiano del massimo livello di certificazione (anche militare) in Europa. Impiegabili sia in ambienti fisici sia virtualizzati, le appliance di Stormshield per la sicurezza perimetrale in tempo reale sono apprezzate parimenti da MSSPs e Responsabili dei Sistemi informativi che necessitano di soluzioni di fiducia e comprovata efficacia.

“L’accordo con Future Time è frutto della nostra ricerca e selezione di partner altamente specializzati in cybersecurity sul territorio nazionale, in grado quindi non solo di commercializzare un prodotto ma di fornire consulenza competente e qualificata ai propri clienti”, commenta Alberto Brera, Country Manager Italy di Stormshield. “Siamo quindi molto lieti di accogliere Future Time quale nuovo interlocutore per il canale Stormshield in Italia e fiduciosi in merito all’esito della nuova partnership”.

“Siamo lieti di arricchire la nostra offerta di soluzioni per la cybersecurity con un marchio così autorevole come Stormshield, riconoscibile nel Magic Quadrant di Gartner relativo ai firewall come unico rappresentante dell’Unione europea e della sua tradizione tecnologica e industriale”, hanno dichiarato Paolo Monti ed Emanuele Rammella, soci fondatori di Future Time. “L’accordo con Stormshield rientra nella strategia di ampliamento e di diversificazione dell’offerta rivolta ai nostri partner, che potranno disporre così di tutte le soluzioni necessarie per affermarsi con successo nel mercato della sicurezza informatica.”