Soddisfazione per Andrea Ferruzzi, professionista della ristorazione di Anguillara Sabazia, paladino della qualità e dell’autenticità



Il Gambero Rosso premia Anguillara e inserisce Puro Enoteca nella sua prestigiosa guida. Un riconoscimento importante che va ad apprezzare l’impegno e la professionalità di Andrea Ferruzzi che, a quattro anni dall’apertura del locale in piazza del Comune, raccoglie con soddisfazione i frutti di un lavoro quotidiano mirato all’eccellenza.

Puro Enoteca entra a pieno titolo nel “Gambero Rosso Roma il meglio del Lazio", un prezioso vademecum apprezzato dai gourmand ma non solo.

La selezione per essere annoverati in questa guida dell’eccellenza locale è ferrea. Si va dalla qualità della materia prima, al servizio, dall'assortimento alla innovazione. Tutte cose che da Puro Enoteca sono pane quotidiano.

A fianco di vini di qualità selezionati ad uno ad uno nelle cantine italiane, il locale offre anche un menù fatto di prodotti artigianali, di farine selezionate, di salumeria di pregio e tanto altro.

Mangiare e bere da Puro Enoteca diventa infatti una emozione, una esperienza, un accrescimento culturale. Dietro ogni buon prodotto c’è infatti una storia e da Puro Enoteca la raccontano con garbo e cortesia. Si va così mangiando nel pieno centro storico di Anguillara in vista panoramica sul lago di Bracciano a scoprire un'Italia industriosa dove si recuperano tradizioni, si lavorano prodotti doc, si lavora con impegno e passione. Dall’antipasto al dolce e al liquore di fine pasto per i commensali è come viaggiare nell’Italia del gusto.

Forte di un'esperienza consolidata pluriennale allo Sheraton di Roma, Andrea Ferruzzi, da quando ha aperto il locale ad Anguillara ama scegliere ed offrire il meglio, sia nel food che nel beverage.

Nel menù, che cambia con le stagioni, si può trovare l"nduja di Spilinga, ma anche le “costolette ribs in salsa barbecue”, plumcake di riso con amarena e cioccolata. Molto apprezzata la biscotteria e davvero sorprendente la lista degli amari, sapori unici frutto di sapienze antiche, di accostamenti audaci, liquori che portano direttamente nel campo e nel bosco dal quale provengono gli ingredienti autentici.

Da Puro Enoteca, nulla è industriale, tutto è artigianale. E deve essere tutto questo che è piaciuto agli esperti del Gambero Rosso. Hanno saputo apprezzare l'impegno e la dedizione di un professionista della ristorazione. Molta professionalità c’è anche nell’organizzazione degli eventi: autentiche esperienze da non perdere.

In questi anni Puro Enoteca si è distinto nella promozione di eventi tra musica e buon cibo, ha collaborato con prestigiose aziende per progetti di team building, ha promosso eventi di formazione nell’ambito del food and beverage.

“Il mio sogno - racconta Andrea Ferruzzi - è sempre stato quello di aprire un’attività in questo posto magico come è il borgo di Anguillara affacciato su un bellissimo lago, creare una realtà nuova che si sposasse con un paesaggio così unico. Ho voluto dare vita a un punto di ritrovo per chi ama degustare tutto ciò che la nostra terra ci offre. Mi piace definirlo un “salotto buono” per chi viene in visita al borgo, dove poter bere e mangiare bene circondati da tanta meraviglia, in assoluta tranquillità. La mia passione quotidiana - commenta ancora il titolare di Puro Enoteca - è la ricerca di prodotti di nicchia, accuratamente selezionati in piccolissime aziende e cantine locali, nazionali ed internazionali, realtà che riescono ancora a sorprendere con prodotti genuini di altissima qualità. Questa è la filosofia di Puro Enoteca: qualità, passione per le cose buone e amore per la tradizione. Il tutto coniugato in chiave attuale e dinamica”.

Un impegno costante che piace e che si nutre anche di comunità e condivisione. Ne è una prova l’evento di successo ideato da Andrea Ferruzzi che, in occasione della prima importante edizione del Roma Foil Festival, il 17 maggio scorso ha coordinato una degustazione diffusa in collaborazione con Papi Distillerie e Vino, e cantine Rutilia Polla, con un borgo affollato fino a notte fonda.



Puro Enoteca si trova in piazza del Comune 10 ad Anguillara Sabazia -

Per contatti: https://www.facebook.com/puroenoteca