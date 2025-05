Il catanese Vincenzo Barbagallo tra i protagonisti della fiera internazionale dedicata a innovazione, marketing e intelligenza artificiale.

Bologna, 28 maggio 2025 – L’innovazione digitale parla italiano al We Make Future, la fiera internazionale su Innovazione, Marketing e Intelligenza Artificiale che si terrà a Bologna dal 4 al 6 giugno 2025.

Tra gli speaker più attesi spicca Vincenzo Barbagallo, digital marketer, docente e autore del primo libro italiano sull’Answer Engine Optimization (AEO), la nuova frontiera della SEO nell'era dell'intelligenza artificiale.

Barbagallo è considerato un punto di riferimento in Italia per l’AEO, disciplina che si occupa di ottimizzare i contenuti per i motori di risposta come Google SGE, ChatGPT e Bing Copilot. Nel suo intervento, l’esperto catanese guiderà i partecipanti alla scoperta delle logiche e delle tecniche per rendere i contenuti più visibili e rilevanti nel nuovo ecosistema digitale governato dall’AI.

Il contributo di Barbagallo arriva in un momento cruciale per il digital marketing. Il suo libro, intitolato "AEO, la nuova frontiera della SEO: Answer Engine Optimization, come ottimizzare per le risposte dell’intelligenza artificiale", ha anticipato con sorprendente precisione i recenti aggiornamenti annunciati da Google, dimostrando una visione strategica e lungimirante nel comprendere le evoluzioni del web.

Oltre all’attività formativa e divulgativa, Barbagallo ha recentemente lanciato AEOanalyzer.it, un innovativo strumento online che consente di analizzare l’indicizzazione dei contenuti web in ottica AI. In poche settimane, il tool ha superato le 30.000 analisi effettuate, confermando l’interesse crescente verso l’Answer Engine Optimization e l'efficacia della piattaforma.

La presenza di Vincenzo Barbagallo a We Make Future rappresenta un’occasione unica per approfondire un tema destinato a trasformare il marketing digitale. Il suo intervento offrirà spunti concreti, esempi pratici e indicazioni strategiche per chi vuole ottimizzare la propria visibilità online e prepararsi a un futuro in cui l’intelligenza artificiale sarà sempre più protagonista dei processi di ricerca e di comunicazione.

AEO è il futuro della SEO. E il futuro comincia da Bologna.

