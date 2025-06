Comtel lancia ComNext, il programma di open innovation dedicato a startup di cybersecurity e IA. L’Amministratore Delegato Fabio Lazzerini: l’obiettivo? Sviluppare soluzioni ICT sicure e flessibili per portare innovazione nei settori Banking & Finance, PA, Hospitality e Mercato Privato.



Fabio Lazzerini: ComNext nasce per portare una ventata di innovazione

Comtel, system integrator che lavora nel settore delle telecomunicazioni e dell’Information Technology, ha lanciato una call per le startup dedicata alle soluzioni innovative nell’ambito della cybersecurity e dell’Intelligenza Artificiale. Il programma di open innovation che porta il nome di ComNext nasce con l’obiettivo di selezionare le soluzioni migliori nel campo ICT per poter offrire sistemi integrati connessi, sicuri e flessibili, in grado di soddisfare le richieste sempre più complesse del settore. “Un system integrator che lavora nel mondo delle tecnologie ha bisogno di essere sempre al fronte, di capire cosa sta succedendo e cosa sta nascendo – ha rimarcato l’AD di Comtel Fabio Lazzerini – Per questo abbiamo lanciato ComNext.

Vogliamo rivolgerci al mercato delle startup dove c’è molta fantasia, creatività e innovazione per portarne un po’ anche da noi”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il venture builder WDA. “Ci siamo rivolti a WDA perché volevamo fare un programma non solo nazionale, ma che avesse uno sguardo anche al di fuori dei nostri confini, per cercare il meglio in giro per l’Europa e per il mondo”, spiega l’AD. Le due realtà, ha inoltre evidenziato il manager, condividono la stessa filosofia che mette al centro le persone e l’attenzione all’innovazione.



Fabio Lazzerini: gli obiettivi del programma

Con un focus su cybersecurity e Intelligenza Artificiale, il programma punta ad arricchire l’offerta di Comtel, creando soluzioni all’avanguardia per i settori Banking & Finance, Pubblica Amministrazione, Hospitality e Mercato Privato. Dopo aver selezionato le startup con le idee migliori, queste verranno affiancate da Comtel in un percorso della durata di alcuni mesi in cui potranno partecipare a sessioni di mentorship personalizzate per supportare lo sviluppo dei progetti, definendo strategie go-to-market, modello di business e pianificazione finanziaria.

Dopo questa prima fase, ne seguirà una di collaborazione attiva con il team della Corporate per il vero e proprio sviluppo delle soluzioni integrate avanzate. “Ci sarà un’interazione costante tra startup e azienda per capire gli uni e gli altri, e cercare di sviluppare soluzioni da portare poi sul mercato”, precisa l’AD Fabio Lazzerini, che apre alla possibilità di una seconda edizione. “Direi che in autunno potremmo già cominciare a pensare all’edizione due del programma. Sicuramente di innovazione non ce n’è mai a sufficienza”.