CASERTA – (Ernesto Genoni) - Sabato prossimo 22 Luglio a “Un’Estate da Re”, in uno dei Cortili della Reggia di Caserta in scena “Gala Roberto Bolle and Friends”. Roberto Bolle, ètoile al Teatro alla Scala di Milano, dal 2004, ha studiato alla Scuola del Teatro milanese. Da giovanissimo ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e con le compagnie più prestigiose. Nel 2002 si è esibito al Golden Jubilee della Regina Elisabetta, a Buckingham Palace, un evento trasmesso in mondovisione dalla BBC.

I suoi Gala sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo: Roberto Bolle infrange costantemente i tabù che costringono il balletto ad arte di nicchia, portando sullo stesso palco grandi classici e coreografie nuove e innovative scegliendo di esibirsi con il meglio della danza mondiale.

Con Roberto Bolle a Caserta: BAKHTIYAR ADAMZHAN Astana Opera, Astana; TIMOFEJ ANDRIJASHENKO Teatro alla Scala, Milano; WILLIAM BRACEWELL The Royal Ballet, Londra; TRAVIS CLAUSEN-KNIGHT International Guest Artist; MARIA EICHWALD International Guest Artist; NICOLETTA MANNI Teatro alla Scala, Milano; YASMINE NAGHDI The Royal Ballet, Londra; MADOKA SUGAI Hamburg Ballet, Amburgo; CASIA VENGOECHEA International Guest Artist; e MARCELO SPACCAROTELLA che nel 1991 inizia la sua carriera come musicista per il balletto al Teatro alla Scala di Milano.

Spaccarotella dopo aver diretto l’Orchestra del Teatro alla Scala durante un balletto nel 2012, intensifica la sua carriera come direttore d'orchestra per il balletto in Kazakistan, Polonia, China, Uruguay e anche al teatro Bolshoi di Mosca. Un’occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco l’Étoile Roberto Bolle con star internazionali della danza, un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte. Roberto Bolle, protagonista assoluto di questi Gala non è solo interprete ma anche direttore artistico.

Accanto a lui i più importanti ballerini del mondo per realizzare un programma sorprendente, in grado di affascinare un numero di spettatori sempre più vasto ed eterogeneo. Un’opportunità culturale rara e di grandissimo prestigio, un viaggio imperdibile attraverso diversi stili e scuole differenti che suscitano emozioni sempre nuove: divertimento e dramma, ironia ed eleganza, innovazione e tradizione si mescolano sullo stesso palcoscenico.