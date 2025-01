Il 31 dicembre 2024, il mondo della danza ha perso una delle sue figure più influenti. Frances Ann Wessells, ballerina, coreografa e professoressa associata emerita, è deceduta all'età di 105 anni. Nata con una passione per la danza, Frances ha dedicato la sua vita alla formazione di nuove generazioni di danzatori e al rafforzamento del panorama culturale degli Stati Uniti.

Fondatrice del dipartimento di danza della Virginia Commonwealth University (VCU), Wessells ha avuto un ruolo fondamentale nel suo sviluppo, contribuendo a formare un programma che è diventato uno dei più rispettati nel paese. Non solo ha insegnato con passione e dedizione, ma ha continuato a ballare professionalmente fino alla fine degli anni '90, dimostrando una vitalità e un amore per l'arte che l'hanno contraddistinta per tutta la sua lunga carriera.

La sua morte segna la fine di un'era, ma l'eredità lasciata da Frances Wessells, sia come educatrice che come artista, vivrà attraverso il lavoro dei suoi studenti e delle numerose persone che ha ispirato nel corso dei decenni. La sua visione, il suo spirito e il suo impegno rimarranno un faro per le future generazioni di danzatori e professionisti del settore.