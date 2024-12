Star Italia è un punto di riferimento nel panorama della ristrutturazione edile, affermandosi come leader sul mercato nazionale. Il suo successo è il risultato di un sapiente connubio tra design all'avanguardia, tecnologie di ultima generazione e un approccio altamente orientato alle necessità dei clienti.



Star Italia: innovazione della progettazione

Dalla sua nascita nel 2016, Star Italia è una realtà del settore edile da più di tre generazioni, specializzata nella ristrutturazione di bagni e nella trasformazione di vasche in doccia. Un punto focale è lo sviluppo continuo nella progettazione: le capacità tecnologiche, unite al design, permettono all’azienda ferrarese di aumentare sempre la qualità dei propri interventi specializzati per la ristrutturazione di bagni ed edifici. Ciò che ha permesso a Star Italia di diventare leader nel mercato italiano è da attribuire a quattro aspetti essenziali: qualità dei materiali, personalizzazione, assistenza e garanzia. L’azienda, che si è imposta grazie ai servizi di installazione di vetrate, pergole, infissi e climatizzatori, ha sempre messo il cliente al primo posto, seguito in tutto il processo di ristrutturazione: documentazione, scelta dei materiali, esecuzione dei lavori, smaltimento dei rifiuti e assistenza post-vendita. I servizi e la qualità dei lavori portati a termine hanno consentito all’azienda di vincere i premi “Le Fonti Awards” nel 2023 e il premio di Class Editori “100 Top Products and Service” nel 2024.



Star Italia: l’attenzione agli aspetti ESG

Gli aspetti ESG (Environmental, Social, Governance) rappresentano un impegno costantemente perseguito da Star italia. Per la nuova sede di Comacchio è stata riqualificata un’area di 20.000 mq, con una struttura dotata di colonnine di ricarica e con due edifici completamente alimentati ad energia green. La sostenibilità ambientale è perseguita dall’autonomia energetica tramite impianti fotovoltaici, auto elettriche per spostamenti interni, raccolta differenziata, corsi di formazioni sul tema ed eliminazione di comunicazioni cartacee. Il personale di Star Italia è costituito da 70 dipendenti e 150 agenti, di cui la maggior parte sono giovani under 30 e l’85% dell’organico è composto da donne. “Star con te” è il progetto lato welfare dell’azienda che, collaborando con l’Associazione FAI, aiuta le persone in difficoltà socio economica.