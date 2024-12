Un’esplosione di emozioni musicali

Il panorama musicale italiano accoglie una nuova voce che sa raccontare l’introspezione con rara sincerità. Louvree (nome d’arte di Lucrezia Mattioni) ha pubblicato oggi il suo singolo di debutto, “Il Valzer delle Pare”, disponibile da ieri 20 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Prodotto dall’etichetta indipendente WedōLabel e distribuito a livello globale da Tunecore - Believe, il brano porta la firma di Francesco Maria Gallo per la produzione artistica e l’arrangiamento.

Conosciuto per opere come Inferno e Orlando Opera Rock, Gallo ha saputo creare un tappeto sonoro che amplifica e sostiene il viaggio emotivo di Louvree, dando vita a un singolo che si distingue per profondità, originalità e impatto emotivo.

Un testo che tocca le corde più intime

Il cuore pulsante di “Il Valzer delle Pare” è il suo testo. Louvree racconta una battaglia interiore che risuona universale, esplorando il rapporto tra panico e speranza, tra la ricerca di stabilità e la paura di perdersi.

La canzone si apre con versi che evocano un senso di oppressione:

“Non ho più fiato per quel che ti volevo dire ma

Resto in sospeso e non mi vuoi sentire ma io

Non ho capito se sta paranoia

Mi uccide mi iberna o solo mi ingoia”

Queste parole riflettono la sensazione di essere intrappolati in uno stato emotivo indefinito, in cui la paura sembra quasi soffocare ogni tentativo di espressione. La protagonista è immersa in un vortice di emozioni che si alternano tra apatia e desiderio di liberazione.

Il ritornello incarna questa lotta, invitando l’ascoltatore a confrontarsi con il proprio “valzer col panico”:

“E ci balliamo il valzer col panico, col panico”

Il valzer, tradizionalmente simbolo di grazia e armonia, viene qui trasformato in una metafora del caos interiore. È una danza con il disagio, in cui ogni passo rappresenta un tentativo di sopravvivenza emotiva.

Louvree non teme di rivelare le sue fragilità, come emerge da versi taglienti e diretti:

“E mi sono distrutta a stamparmi il sorriso

Alla fine ti ringrazio amica apatia

Che io non ho bisogno di cure

Io non ho bisogno di amore”

La canzone si chiude con un’esplosione emotiva, segnata da parole forti che esprimono il rifiuto di una narrazione superficiale delle proprie emozioni:

“E mi sono rotta il cazzo di mille parole

E io non ce la faccio con ste paranoie”

Analisi musicale: un valzer contemporaneo

Dal punto di vista musicale, “Il Valzer delle Pare” è una raffinata fusione di elementi classici e moderni. La scelta di utilizzare il tempo del valzer conferisce al brano un andamento circolare, che riflette perfettamente il tema della ripetizione ossessiva delle emozioni e delle paranoie.

L’arrangiamento, curato da Francesco Maria Gallo, si sviluppa con delicatezza, lasciando spazio alla voce di Louvree come protagonista assoluta. Il pianoforte apre il brano con note leggere e malinconiche, mentre archi discreti accompagnano il crescendo emotivo del ritornello.

Durante il brano, la musica alterna momenti di intimità quasi sussurrata a esplosioni sonore che amplificano l’intensità del testo. Gallo utilizza pause strategiche e cambi di dinamica per sottolineare la vulnerabilità e la tensione del brano, creando un dialogo costante tra la voce e l’arrangiamento.

Un elemento distintivo è l’uso sapiente del contrasto tra suoni eterei e inserti più ruvidi, quasi distorti, che evocano la dualità tra bellezza e disagio, tra armonia e caos.

La voce di Louvree: il vero centro emotivo

La voce di Louvree è il fulcro emotivo del brano. Interpretazione e tecnica si fondono perfettamente, creando un equilibrio tra fragilità e potenza. La sua capacità di modulare ogni parola con precisione, alternando sussurri a esplosioni di intensità, dà vita a una performance vocale che cattura e coinvolge l’ascoltatore dall’inizio alla fine.

Un debutto che promette autenticità

Con “Il Valzer delle Pare”, Louvree si afferma come una delle voci emergenti più interessanti della scena musicale italiana. Il brano non è solo una canzone, ma un viaggio emotivo che invita l’ascoltatore a confrontarsi con le proprie paure e fragilità.

La combinazione di un testo potente, una produzione raffinata e un’interpretazione sincera rende questo singolo un debutto che non passa inosservato. Louvree dimostra di avere una voce e una visione artistica unica, capace di raccontare storie che risuonano con autenticità e profondità.

Intervista a Louvree (Lucrezia Mattioni): "Il mio Valzer con il panico è una danza che non si interrompe mai"

In occasione dell’uscita del suo singolo di debutto “Il Valzer delle Pare”, abbiamo incontrato Louvree per parlare di musica, emozioni e del processo creativo che ha dato vita a questa intensa traccia.



🎙️ Il Valzer delle Pare è il tuo singolo di debutto. Cosa rappresenta per te questa canzone?

Louvree: È una parte di me, forse quella più vulnerabile. Il Valzer delle Pare è nato in un periodo in cui mi sentivo sopraffatta dalle mie paranoie e dalla sensazione di non avere il controllo sulle cose. Scrivere questa canzone è stato come dare ritmo alle mie paure, trovare un modo per danzarci insieme invece di evitarle. È la mia confessione, ma spero possa diventare anche la voce di chi si sente allo stesso modo.



🎙️ Il valzer è una scelta insolita per un brano che parla di panico e ansia. Come mai hai scelto proprio questo genere?

Louvree: Il valzer è circolare, ipnotico. C’è qualcosa di affascinante nel fatto che, anche quando ti sembra di perderti, la danza ti riporta sempre al punto di partenza. Questa ripetizione mi ha fatto pensare ai pensieri ossessivi, alle paranoie che ritornano ciclicamente. È come se il panico stesso avesse un suo ritmo e non potessi far altro che seguirlo.



🎙️ "C’è un faro di giorno in mezzo a una metropoli, una luce che acceca la mia malattia" è una delle immagini più potenti del testo. Come nascono queste parole?

Louvree: Scrivo in modo molto visivo. Quando mi sento sopraffatta dalle emozioni, le vedo come immagini che si accavallano nella mia mente. Quel “faro di giorno” rappresenta una luce che invece di guidarmi, mi confonde. È un simbolo della troppa chiarezza, che a volte può essere fastidiosa o addirittura accecante, come la lucidità che arriva nei momenti in cui vorresti solo chiudere gli occhi.



🎙️ Il brano ha un’atmosfera intima e potente allo stesso tempo. Com’è stato lavorare con Francesco Maria Gallo alla produzione artistica?

Louvree: Francesco ha capito subito il mondo che volevo creare. Abbiamo lavorato a stretto contatto e ha saputo dare forma a ogni emozione del brano. Gli arrangiamenti di pianoforte e archi che ha creato accompagnano il testo come un abbraccio, mentre le pause e i silenzi sottolineano le mie parole. È riuscito a valorizzare ogni sfumatura, senza mai sovrastare l’intimità della canzone.



🎙️ C’è una frase che dice: “E mi sono rotta il co di mille parole”*. È raro sentire una tale schiettezza in un valzer.**

Louvree: (Ride) Sì, volevo che il contrasto fosse evidente. La musica è delicata, classica, e poi arriva questa frase diretta, quasi cruda. Volevo rappresentare quel momento in cui ti senti sopraffatta e non trovi più le parole giuste. È uno sfogo, e penso che molti possano capirlo.



🎙️ Il Valzer delle Pare esprime molta vulnerabilità. Cosa ti ha insegnato questa canzone su te stessa?

Louvree: Mi ha insegnato che la vulnerabilità non è un difetto, ma una forza. Ho sempre avuto paura di mostrarmi fragile, ma scrivendo questo brano ho capito che condividere la propria fragilità può creare connessione con chi ascolta. Spero che chi sentirà Il Valzer delle Pare possa riconoscersi e sentirsi meno solo.



🎙️ Cosa possiamo aspettarci dal futuro di Louvree?

Louvree: Sto lavorando a nuova musica, sempre in collaborazione con Francesco. Voglio continuare a esplorare il mio mondo interiore e tradurlo in canzoni. Questo è solo l’inizio, e non vedo l’ora di condividere altri pezzi di me con chi vorrà ascoltare.

Ascolta “Il Valzer delle Pare” qui:

🔗 https://social.tunecore.com/linkShare?linkid=eprnjCMPdVnR4qD6rnbFVg

Segui Louvree su Instagram:

📸 https://www.instagram.com/lu.mattioni/