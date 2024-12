Si svolgerà sabato 21 dicembre alle ore 21:00 al teatro “Holy Tape Studios”, in Via Tezzano 38 il concerto natalizio “Alternative Kissmas & Friends”, organizzato dagli Alternative Kiss. Sarà una serata unica, ricca di sorprese ed ospiti speciali.

L’Opening Act sarà a cura degli Neurophonia per un inizio di concerto indimenticabile. L’intermezzo vedrà protagonisti gli allievi della Scuola di Canto del mezzosoprano Prof.ssa Sabrina Messina. Per la World Premiere vi sarà la proiezione in anteprima mondiale del videoclip ri guardante il nuovo singolo di Starchild dal titolo “Blood-Soaked Earth”.

Gli Alternative Kiss (Ciro “Starchild” Strazzeri, Nico “The Demon” Popolo, Andrea “Ace” Morelli, Orazio “The Catman” Battiato e Claudio “Ankh” Vezzi) regaleranno uno spettacolo esplosivo mescolante il loro stile unico con l’atmosfera magica delle festività natalizie. L’ingresso sarà su invito per una straordinaria occasione per vivere un concerto che unisce l’energia del rock all’emozione del Natale.