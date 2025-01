Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, ha ricevuto una Special Mention agli Unca Awards 2024, la cerimonia annuale organizzata dalla United Nations Correspondents Association (UNCA) a New York.



A Paolo Gallo una Special Mention agli Unca Awards 2024

Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito a Paolo Gallo in occasione di un evento che celebra personalità influenti nel campo della comunicazione e dell’impresa, che si sono distinte per il loro impegno su tematiche globali come il cambiamento climatico e le crisi internazionali. Il premio è stato consegnato alla presenza del Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite Amina J. Mohammed e si inserisce in una lunga tradizione di premiati illustri. Tra coloro che in passato hanno ricevuto la Special Mention figurano Bill Clinton, Richard Branson, Ted Turner, Jeffrey Sachs, Nicholas Cage, Stevie Wonder e Michael Douglas, a testimonianza dell’alto livello della cerimonia. Paolo Gallo ha confermato il ruolo di Italgas nel promuovere la sostenibilità attraverso la digitalizzazione delle reti di distribuzione del gas e l’adozione di tecnologie innovative. Il Gruppo si è distinto per la capacità di ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica, elementi chiave nel supporto alla transizione verso un’economia a zero emissioni nette. L’impegno di Italgas, infatti, è stato recentemente premiato alla COP29, dove l’UNEP le ha assegnato, per il quarto anno consecutivo, il Gold Standard per la riduzione delle emissioni di metano.



Paolo Gallo: “Questo riconoscimento è un tributo al lavoro collettivo di tutta la squadra di Italgas”

“Questo riconoscimento è un tributo al lavoro collettivo di tutta la squadra di Italgas, che ha saputo mettere la sostenibilità al centro della mission, ispirando e guidando ogni scelta strategica – ha evidenziato l’AD Paolo Gallo – Il nostro impegno è di dare forma a una transizione energetica sicura, sostenibile e competitiva, integrando progressivamente il gas naturale con fonti rinnovabili a impatto carbonico nullo, come il biometano e l’idrogeno, e riducendo in modo significativo le methane emissions”. Innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale rappresentano i pilastri su cui si basa l’operato di Italgas, “su cui costruire un futuro migliore, e su questi continueremo a investire con determinazione e visione”, ha concluso Paolo Gallo.