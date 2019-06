Formula 1, poche indicazioni per la gara dalle libere del Gran Premio d'Austria

Difficile farsi un'opinione su come domenica potranno andare le cose nel Gran Premio d'Austria di Formula 1, almeno in base alle qualifiche di questo venerdì. Dopo una prima sessione che ha visto un confronto abbastanza serrato tra Mercedes e Ferrari, la sessione di libere pomeridiana è stata caratterizzata da alcuni incidenti che hanno finito per influire sulle prestazioni dei piloti, con i tempi che sono rimasti leggermente più alti rispetto a quelli fatti registrare durante la mattinata.

Il primo ad andare fuori pista è stato Verstappen, con la sua Red Rebull, che ha perso il retro della monoposto alla curva 10 andandosi a schiantare contro le barriere.

Successivamente, è stata la volta della Mercedes di Bottas, con la sua macchina che in curva 6 ha improvvisamente perso l'anteriore andando a fermare la sua corsa direttamente contro le protezioni.

Entrambi gli incidenti, per fortuna, non hanno avuto conseguenze per i piloti, mentre sono stati quasi devastanti per le vetture su cui i meccanici dovranno lavorare tutta la notte per tentare di rimetterle in pista domani, almeno per le qualifiche.

A concludere la serie dei fuori pista, da registrare anche quello di Vettel, pure lui uscito in curva 10, ma senza conseguenze per la vettura, anche se non per le gomme.

Per la cronaca, alla fine delle libere del pomeriggio, il più veloce è risultato il ferrarista Leclerc che ha preceduto la Mercedes di Bottas e la Red Bull di Gasly. Hamilton ha fatto segnare il quarto tempo, mentre quinto è stato Sainz sulla rinata McLaren, anche se a causa delle sostituzioni apportate alla vettura, domenica sarà costretto a partire dal fondo della griglia. Vettel ha girato 8 decimi più lento del suo compagno, anche se va ricordato che il suo tempo in Practice 1 era stato più veloce.