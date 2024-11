Napoli, 20 novembre 2024 – La Federazione Europea "VIGILANZA SICUREZZA ITALIA - A.N.G.P.G." è lieta di annunciare la tavola rotonda intitolata "Gare d'Appalto nella Vigilanza Privata al massimo ribasso: I rischi connessi", che si terrà il 12 Dicembre 2024 alle ore 10:30 presso la Sala Eventi del MILLENNIUM GOLD HOTELS di Napoli.

Questo incontro, di rilevanza cruciale per il settore della vigilanza privata e per la sicurezza collettiva, mira a mettere in luce il fenomeno sempre più preoccupante delle gare d'appalto aggiudicate sulla base di offerte esposte al massimo ribasso. Negli ultimi anni, il sistema delle gare d’appalto in molti settori ha mostrato segni di cedimento, con un’incidenza crescente di aggiudicazioni basate esclusivamente su criteri di prezzo. Questo approccio, sebbene possa apparire vantaggioso a prima vista, comporta implicazioni significative non solo per la sostenibilità economica delle aziende coinvolte, ma anche per la sicurezza dei lavoratori, cui sono frequentemente imposte condizioni di lavoro insostenibili e rischiose.

La tavola rotonda avrà come obiettivo quello di portare all’attenzione dell’opinione pubblica e degli stakeholders i principali rischi associati a questo tipo di approccio nelle gare d’appalto. Durante l'incontro interverranno rappresentanti delle Istituzioni, Organi Appaltatori, membri del Sociale, esperti del mondo dell'informazione e imprenditori del settore sicurezza. Questa pluralità di voci costituirà un’importante occasione di confronto e dialogo, contribuendo a delineare un quadro chiaro e dettagliato sulle problematiche attuali e sulle possibili soluzioni.

Presiederà i lavori il dott. Giuseppe ALVITI, Presidente della Federazione Europea "VSI - ANGPG", il quale aprirà le discussioni sui temi centrali dell'incontro, evidenziando l'importanza di una corretta gestione delle gare d’appalto.

ALVITI da sempre impegnato in varie battaglie associative e sindacali in difesa della categoria, nel corso della riunione, sottolineerà come, per garantire un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile, sia necessario adottare criteri di aggiudicazione che considerino non solo il prezzo, ma anche la qualità del servizio, il rispetto delle normative e la salvaguardia della salute dei lavoratori.

L’evento vuole essere non solo un momento di riflessione, ma anche un'opportunità per creare sinergie tra i vari attori del settore.

Pertanto, invitiamo tutti gli interessati a partecipare attivamente al dibattito e a condividere le proprie esperienze e opinioni riguardo le pratiche di aggiudicazione delle gare d’appalto. Insieme, possiamo costruire un futuro in cui la vigilanza privata sia sinonimo di qualità, sicurezza e giustizia economica. Non mancate a questo importante appuntamento!

Al termine della tavola rotonda sarà organizzato un breve momento conviviale, durante il quale i partecipanti avranno modo di scambiarsi auguri in vista delle festività natalizie, creando così anche occasioni informali di networking.

Per accreditarsi all’evento, saranno rese disponibili a breve le procedure online. In alternativa, è possibile contattare l'Associazione via mail all’indirizzo: [email protected].

*Unitevi a noi per una discussione significativa e costruttiva sul futuro della Vigilanza Privata!*

Contatti per informazioni:

Federazione Europea "VIGILANZA SICUREZZA ITALIA - A.N.G.P.G."

Email: [email protected]