La Ferrari ha scelto il "bicchiere mezzo pieno" come commento a quanto ottenuto nel GP di San Paolo.

Charles Leclerc:"È stata una gara molto lunga e impegnativa e i piloti sul podio oggi sono quelli che non hanno sbagliato nulla e che quindi lo meritano di più.La nostra giornata è stata agrodolce: da una parte, infatti, non posso nascondere la frustrazione per il fatto che faticavamo a tenere la macchina in pista in condizioni limite, specie nel finale di gara, principalmente a causa delle scelte di assetto che avevamo fatto per oggi. D'altro canto, però, abbiamo finito la corsa davanti alle McLaren, qualcosa di certamente inaspettato che ci è molto utile nella corsa al titolo Costruttori.Ora torniamo a casa per ricaricare le batterie in vista della tripletta che porterà alla conclusione della stagione nella quale daremo il massimo per provare a portare a casa il titolo".

Carlos Sainz:"La mia è stata una domenica da dimenticare. Mi dispiace di aver dato al team del lavoro in più in una giornata che era già super lunga e impegnativa. Sul bagnato ho faticato fin da inizio anno a guidare questa vettura e anche oggi non ho avuto le giuste sensazioni.Ho provato comunque a spingere e a prendere dei rischi per recuperare posizioni, ma come è evidente non abbiamo raccolto nulla. È una giornata difficile da buttare giù ma non vedo l'ora di voltare pagina e resettare tutto così da potermi concentrare su Las Vegas".

Fred Vasseur, Team Principal:"Abbiamo sentimenti contrastanti oggi, perché da una parte siamo riusciti a limitare i danni nella nostra lotta con McLaren ma dall'altra, non siamo riusciti a fare risultato con Carlos portando a casa solo i punti di Charles.Con entrambi i piloti il tempismo nella sosta ai box non è forse stato il migliore, ma in generale abbiamo faticato molto con il passo e a portare le gomme nelle giusta temperature ogni volta che la gara ripartiva. All'ultimo restart, Charles è stato molto bravo a superare Lando (Norris) e George (Russell), ma la Mercedes è riuscita a superarlo di nuovo e ha dovuto difendersi da Lando. Con il progredire della corsa, le sue gomme hanno iniziato a funzionare meglio e così è riuscito a portare a casa una positiva quinta posizione.Questo weekend è stato difficile, ma guardando questa tripletta nel suo complesso, siamo ancora la squadra che ha portato a casa più punti, il che è un buon modo per avvicinarsi alle ultime tre gare della stagione. Faremo del nostro meglio per mantenere la lotta aperta fino ad Abu Dhabi".



In tarda serata, intorno alla mezzanotte italiana è arrivata la decisione dei commissari sulla partenza caos del GP di San Paolo, a seguito del testacoda di Lance Stroll durante il giro di formazione: nessun impatto sull'ordine di arrivo.

Dopo che i semafori avevano iniziato a lampeggiare in giallo per segnalare partenza abortita, tutti i piloti dovevano rimanere fermi sulla griglia. Lando Norris, però, ha interpretato male il segnale, pensando che dovesse esser fatto un nuovo giro di formazione ed è partito, seguito da George Russell, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, mentre tutti gli altri piloti sono rimasti fermi in griglia.

Dopo l'investigazione a fine gara, Lando Norris e George Russell, colpevoli di aver indotto in errore chi li seguiva, hanno ricevuto una reprimenda e una multa di 5.000 euro, mentre Tsunoda e Lawson non sono stati sanzionati.

Pertanto, l'ordine di arrivo del GP di San Paolo non cambia.