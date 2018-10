Vida Loca fa muovere Varese, Bologna, Civitanova Marche, Bari, Mantova, Riccione, Novara e Ravenna dal 12 al 27 ottobre '18

Vida Loca è uno dei party più ballati in Europa. L'estate 2018 è stata qualcosa di incredibile e ha fatto muovere a tempo circa 140 eventi in tutto lo stivale e pure a Formentera. Vida Loca è un format, ovvero una festa che si ripete sempre uguale, notte dopo notte? Assolutamente no. E' un format nel senso che gli artisti di questa festa la interpretano ognuno a proprio modo, ognuno secondo la propria personalità... Ogni notte non mancano mai show che sanno emozionare, performer, scenografie, live music, dj set, effetti speciali e un'atmosfera perfetta per dare spazio alle emozioni dell'unico vero protagonista dei party Vida Loca: il pubblico. Reggaeton, pop, house, hip hop, elettronica... i dj di Vida Loca mixano di tutto, ma in stile Vida Loca, ovvero scatenato, scanzonato, divertente, potente, melodico mai banale...

Ecco alcuni degli eventi Vida Loca dal 12 ottobre. Il party riprende il suo infinito tour e tocca in due settimane Varese, Bologna, Civitanova Marche, Bari, Mantova, Riccione, Novara e Ravenna per ben 8 feste tutte da ballare. Ecco nel dettaglio tutti club coinvolti:

I party Vida Loca dal 12 al 27 ottobre

https://www.facebook.com/pg/VidaLocaofficialparty/events/

12/10 Shed Club - Busto Arsizio (VA)

12/10 Matis - Bologna

13/10 Donoma - Civitanova (MC)

13/10 Demodé - Bari

19/10 Grand Café - Mantova

20/10 Peter Pan - Riccione (RN)

20/10 Celebrità - Novara

27/10 Kojak Club - Ravenna

Un evento Vida Loca non è il solito dj set / concerto di una star musicale. Anzi, Vida Loca non ospita star. E' uno spettacolo collettivo in cui il pubblico si sente davvero protagonista, al centro della scena. Ballerine e ballerini sono sexy ma soprattutto bravissimi, riesco ad essere tutt'uno con il ritmo. I dj di Vida Loca (Tommy Luciani, Giulia Alberti e tutti gli altri) esprimono la loro personalità e sound sempre diversi, le performer come Eleonora Lari interpretano dal vivo hit e brani non così conosciuti… con il risultato di far vivere qualcosa di diverso dalla solita 'serata in discoteca'. L'impatto scenografico colpisce: co2, costumi ed effetti scenici che sanno stupire, immensi cubi che danno una nuova atmosfera alle location…. Vida Loca è una sorta di musical notturno tutto da vivere con gli amici, con il sorriso sulle labbra. Quello di Vida Loca è un tour fatto di eventi che sanno mescolare effetti speciali, performance di ballo, dj set, live music, scenografia d'impatto, passando tra pop, reggaeton, hip hop ed r'n'b.