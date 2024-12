207.000 follower su Instagram, Christian Liguori è un dj producer e songwriter in forte ascesa nella scena musicale elettronica. Sabato 14 dicembre '24 è sul palco del River House Club - Soncino (Cremona), per un party decisamente scatenato perfetto per scaldare l'atmosfera prima delle feste di Natale.



Su Instagram Christian Liguori ha quasi un milione di ascoltatori mensili e tra le sue release più recenti c'è "Caribe 2", realizzata con Villabanks e Le One. Classe 1998, originario di Salerno, inizia il suo percorso sui social. Il suo seguito è anche il frutto dei mashup virali pubblicati appunti sui social. Sin da bambino è sempre stato vicino al mondo della musica. Per questo ha fatto i suoi primi passi sulla console all'età di soli 13anni, per poi cominciare il suo percorso da dj solo nel gennaio 2023. Da allora i successi sono arrivati con continuità. I suoi dj set sono incentrati soprattutto su trap e tech house e su remix molto personali in cui unisce questi due diversi generi.



L'evento al River House Club - Soncino (Cremona) con Christian Liguori sul palco il 14 dicembre '24 è in collaborazione con gli studenti del Liceo Racchetti - Da Vinci.



/// /// /// /// ///



La luna splende sul River house club - Soncino (CR) che ormai da tempo è tornato a far ballare ogni sabato e prefestivi, in ogni stagione. E' un ritorno che in zona e non solo, tra Cremona e Brescia, era decisamente atteso dai più giovani. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball oppure in giardino, quando fa caldo, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare ogni fine settimana.



La sostanza resta: River house club resta il luogo in cui vivere momenti perfetti per divertirsi, chiacchierare, bere qualcosa di buono in compagnia e scatenarsi il sabato sera con la migliore musica del momento, con artisti capaci di far scatenare chiunque.

Anche per la lunga stagione autunno / inverno 2024 - primavera 2025, infatti, il sound al River house club è stato di qualità assoluta. Il locale, aperto tutto l'anno, fa poi oggi parte del gruppo che gestisce molti dei più importanti spazi di divertimento tra Brescia e Cremona, con Circus beatclub (aperto da settembre a fine aprile e MOLO (aperto da maggio a fine settembre). La sinergia tra realtà di questo livello fa si che al River ogni weekend arrivino artisti di livello assoluto, artisti che fanno scatenare tutta Italia.



Ecco perché al River gli artisti di livello nazionale non mancano mai.

River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050

https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub