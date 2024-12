A dicembre '24 gli appuntamenti di relax si susseguono a Gardacqua, sulla sponda veronese del lago.Mercoledì 18 dicembre alle 20 va in scena una interessante Cerimonia del Cacao. E' un rituale sacro tipico dell'America Centrale, nato in civiltà antiche come Maya e Aztechi. Il cacao non era per questi popoli solo una bevanda ma un mezzo di connessione spirituale. Durante la cerimonia viene preparato e consumata una bevanda a base di cacao puro, non lavorato. Consumato all'interno del rituale, risveglia il cuore e stimola la mente. La Cerimonia del Cacao è accompagnata da meditazioni guidate, suoni, canti e momenti dii introspezione per favorire la connessione con se stessi e con gli altri. È quindi un'esperienza di introspezione e guarigione, mirata a promuovere amore, connessione e apertura spirituale. Il costo è di 20 euro a persona.



E che succede per Capodanno '25, anzi in tutta la giornata del 31 dicembre '24 e fino a notte inoltrata? Va in scena una vera maratona di benessere. Gardacqua propone una vera esperienza di benessere a 360 gradi, un lungo momento di relax da vivere in una grande SPA, tra trattamenti speciali e riti dedicati a rigenerare corpo e anima. Parlavamo di successo crescente, perché non è il primo evento di questo tipo che Gardacqua organizza per Capodanno. Sempre più spesso gruppi di amici e familiari, spesso formati anche da giovani, scelgono eventi di questo tipo.

Si può iniziare il lungo relax già dalle 11 del mattino, oppure arrivare dalle 20. Le esperienze continuano fino alle 2,30? Gli ospiti si regalano un mix a flusso continuo di trattamenti sempre diversi col passare delle ore, da alternare con un tuffo in una delle piscine oppure una sosta all'open buffet della zona ristorante (con acqua e bibite, esclusi alcolici). € 120 a persona dalle 20 alle 2 e 30, € 140 per chi sceglie di arrivare dalle 11 del mattino.



Sono solo alcune delle tante esperienze che è possibile vivere a Gardacqua. E qui dopo un'estate fantastica, l'autunno 2024 di Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è già iniziato con tante novità ed altrettante conferme. Si può ripartire senza stress, dallo sport nell'Area Pools oppure rilassandosi nell'Area SPA e magari, subito dopo, regalarsi un trattamento nell'Area Beauty… e infine mangiare qualcosa al Bistrò. Gardacqua è infatti da tempo un riferimento per chi vuol mettere insieme salute, benessere e movimento con un approccio conosciuta per il suo approccio globale al wellness.

Cos'è Gardacqua?



Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è sinonimo di tempo dedicato al benessere, allo sport, al beauty... La struttura, conosciuta per il suo approccio globale al wellness, è circondata da un verde parco con ulivi secolari. A livello architettonico è caratterizzata da una elegante cupola di cristallo ed ospita una SPA di oltre 1700 MQ, grandi piscine interne ed esterne in cui rilassarsi oppure nuotare, beauty center in cui regalarsi trattamenti e massaggi d'ogni tipo, bar, ristoranti ed aree kids dedicate ai più piccoli.



Gardacqua - SPA, Wellness and Pools

Via Cirillo Salaorni ,10 37016 Garda (VR)

045 627 0563 https://www.gardacqua.org