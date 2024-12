Prenderanno il via giovedì 12 dicembre (dalle ore 17:00 alle 20:00) alla Biblioteca di Palazzo D’Amico i progetti natalizi promossi dai ragazzi del progetto “Resilienza Culturale” interno al Servizio Civile Universale 2024/2025 con la condivisione dell’Assessore ai Beni culturali Lydia Russo.

Le attività si concluderanno giorno 23 dicembre e si caratterizzeranno per due tipologie di attività: la prima è denominata “Regala un libro” ed è pensata per tutti, senza limiti d’età.

I volontari selezioneranno e confezioneranno i libri, pronti per essere scelti dagli utenti. La scelta avverrà in modo originale: ogni confezione sarà accompagnata da una frase, un indizio o una parola chiave che svelerà qualcosa sulla trama e/o il genere dell’opera, mantenendo però contenuto, titolo e autore segreti (fino al momento dell’apertura del proprio pacco regalo).

L’altra iniziativa, dedicata ai più piccoli è stata chiamata “La posta di Babbo Natale”: in biblioteca sarà allestito un piccolo “ufficio postale”, dove i bambini, accompagnati dai loro genitori, potranno recarsi per scrivere la loro letterina a Babbo Natale, decorarla a loro piacimento ed imbucarla nell’apposita cassetta. Sarà una buona occasione per farli avvicinare al mondo della lettura, con l’occasione di curiosare tra i libri per bambini e ragazzi di cui la Biblioteca dispone e, magari, prenderne qualcuno in prestito. Queste le giornate e gli orari delle attività: sabato 14 (dalle 17:00 alle 20:00), domenica 15 (16:00-19:00), giovedì 19 (17:00-20:00) e lunedì 23 (16:00-19:00).