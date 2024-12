Sabato 21 dicembre 2024 al Bolgia di Bergamo arriva il top dj francese Nico Moreno, uno degli artisti più affermati nella scena elettronica globale. Il Bolgia è da tempo uno dei club di riferimento di questa scena e oltre al sound scatenato di Moreno si balla anche quello dell'italiano RBX-



Quando Nico Moreno è sul palco o in studio è davvero impossibile non seguire il ritmo. "Because They Want Our Seat", la sua traccia più recente, l'ha prodotta con Sara Landry e fa parte della recente compilation "Spiritual Driveby". Sono 160 bpm di pura energia e adrenalina, tra hard techno e futuro dell'elettronica. Le sue performance hanno un suono impetuoso e potente, la cui intensità cresce ogni notte. Lo sa bene chi balla al top club Bolgia con la musica si questo artista nato a Caen, in Francia, con quasi 700mila fan su Instagram.



David Moreno è infatti uno dei produttori simbolo della scena techno rave industrial. A 20 anni, già in studio, crea techno veloce, con casse incisive. Dà vita ad etichette come Blvckplvgue e Insolent Rave Records. Arrivano i supporti da colleghi come Rebekah o l'italiano Luca Agnelli. Collabora anche con etichette di livello come Grounded, Blvckplvgue, Raven Sigh, Wrongnotes. Ed anche i top club, come appunto il Bolgia, dove, come dicevamo, arriva il 21/12/24. Il 27 dicembre invece è al Complex Maastricht, nell'omonima città dei Paesi Bassi.



Che dire poi dell'italiano RBX, anche lui protagonista al Bolgia di Bergamo in Main Room la stessa ? All'anagrafe Roberto Ippoliti, classe '96, a partire dal 2018 ha perfezionato le sue abilità di produzione. Techno, tech-house ed hard techno i suoi generi di riferimento. A chiudere il cerchio, sempre in Main Room, ecco WM, Rea K e Muddler.



Chi balla al Bolgia di Bergamo sabato 21 dicembre 2024 può scegliere anche tra Garden Room e Lab Room. Nella prima ecco lo scatenato party Groovers. Nella seconda invece si balla con il suono del futuro del party Fade Made. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



L'appuntamento di sabato 21 dicembre 2024 al Bolgia di Bergamo con Nico Moreno è solo l'ennesimo di assoluto livello. Qui si sono esibiti tra gli altri, top dj come I Hate Models, 999999999, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Pawsa, Stella Bossi, Ilario Alicante, Franchino, Ellen Allien e Métaraph, Gordo, Marco Faraone, Indira Paganotto, Sidney Charles, Len Faki, Marika Rossa, Lilly Palmer, Patrick Mason, Ilario Alicante e tanti altri protagonisti della scena elettronica mondiale.



21/12 Nico Moreno @ Bolgia - Bergamo

https://www.bolgia.it/nico-moreno-24/



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803