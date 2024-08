In prospettiva, guardando all'appuntamento di questa settimana a Monza, il risultato in Olanda ottenuto dalla Ferrari con il terzo posto di Leclerc e il quinto di Sainz è sicuramente una bella iniezione di fiducia, sperando che gli aggiornamenti sulle SF-24 annunciati per il GP d'Italia possano che ci si attende possano realmente contribuire ad aumentare il livello di competitività delle rosse, specialmente in rapporto a quanto messo in campo ultimamente da McLaren.

Queste le dichiarazioni dei protagonisti della casa di Maranello dopo la conclusione del GP d'Olanda.

Charles Leclerc:"Non mi capita spesso di essere soddisfatto per un terzo posto, ma oggi sono estremamente contento del lavoro fatto dalla squadra in un fine settimana così difficile. Abbiamo faticato in tutte le sessioni sin dalle prime libere, ma siamo riusciti a mettere tutto insieme quando contava di più. Abbiamo trovato il ritmo di cui avevamo bisogno, messo in atto una strategia perfetta, battendo i nostri concorrenti e tenendoli dietro senza doversi inventare chissà cosa.È grandioso iniziare la seconda metà della stagione in questo modo. La prossima gara è a Monza: è il nostro Gran Premio di casa e faremo il massimo per rendere orgogliosi i nostri tifosi".

Carlos Sainz:"Questo quinto posto è davvero un buon risultato: onestamente non ci aspettavamo una gara così positiva, soprattutto dopo l’inizio di fine settimana molto difficile che abbiamo avuto.La nostra gara è stata molto solida, con buoni sorpassi in pista e un ritmo sempre veloce, specie con la gomma dura dopo che mi sono liberato delle vetture che avevo davanti.Anche Charles ha avuto un'ottima domenica e sono contento per tutta la squadra. Arriviamo a Monza con il morale alto: non vedo l'ora di correre davanti ai nostri tifosi!"

Fred Vasseur, Team Principal:"Non eravamo molto ottimisti arrivando a Zandvoort, e invece oggi le cose sono andate molto bene per entrambi i lati del box: abbiamo avuto buone partenze, buone strategie e buoni pit stop con entrambi i piloti che hanno gestito alla grande le gomme. Charles è riuscito a tenersi dietro Piastri e ha meritato il terzo posto. Dobbiamo guardare gli aspetti positivi e apprezzare questo risultato anche se non va scordato che Norris oggi ci è arrivato di molto davanti e dobbiamo lavorare per portare a casa delle vittorie, non per finire tra i primi tre. Guardando alla gara, già venerdì sentivamo di andare meglio con le gomme usate che non quando gli pneumatici erano a inizio vita e la gara lo ha confermato. Nel complesso quindi direi che è stato un buon fine settimana e che dobbiamo continuare a lavorare così. Ci sono ancora nove gare da disputare, alcune saranno più adatte a noi rispetto ad altre e dobbiamo vedere cosa possiamo estrarre a livello di potenziale con il nuovo pacchetto che arriverà presto. Il risultato di oggi è sicuramente una iniezione di fiducia per tutta la squadra. Stasera ci godremo questo podio e da domani ci concentreremo su Monza".





Crediti immagine: x.com/F1/status/1827708520101282114/photo/1