Il Venezia torna a vincere, guadagna il bottino pieno in chiave salvezza, e aggancia momentaneamente l'Empoli al terz'ultimo posto a 24 punti. Decide Daniel Fila al 72', che poi si fa espellere per doppia ammonizione a 96' del recupero. Il Monza resta ultimo con appena 15 punti, a un passo dal ritorno in serie B.

Nel prossimo turno i brianzoli ospiteranno il Napoli all'U-Power Stadium, mentre i lagunari giocheranno al Castellani proprio contro l'Empoli.