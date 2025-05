Il Gran Premio di Miami 2025 ha consegnato un verdetto chiaro: la McLaren oggi è la squadra da battere. Sul tracciato semicittadino della Florida, Oscar Piastri ha dominato la scena regalando al team di Woking una vittoria solida e meritata. Dopo una breve schermaglia iniziale con Max Verstappen, l'australiano ha sfruttato al meglio il potenziale della sua monoposto per prendersi di forza il comando che ha conservato fino al traguardo.

Alle sue spalle, Lando Norris ha completato la doppietta in una giornata da incorniciare per la McLaren, mentre George Russell ha portato a casa un podio prezioso per una Mercedes che mostra progressi, ma resta altalenante.

Verstappen, pur mettendoci tutta la grinta che da sempre lo contraddistingue, ha dovuto arrendersi all'evidenza: la Red Bull attuale non è all'altezza della McLaren, né per passo gara né per gestione gomme. Il quarto posto è il massimo che potesse raccogliere, nonostante un inizio promettente.

Alle sue spalle, Alexander Albon continua a sorprendere con una Williams sempre più convincente. Sesto un attento Kimi Antonelli, che dopo una partenza lampo ha gestito con maturità la gara, confermando di avere stoffa da titolare fisso nel circus.

Capitolo a parte, purtroppo negativo, per la Ferrari. La scuderia di Maranello ha vissuto un'altra domenica da dimenticare. Mai competitiva, mai davvero in partita, la Rossa ha chiuso ancora una volta lontana dai riflettori che contano. E non è finita qui: il siparietto andato in onda tra Lewis Hamilton e il muretto ha certificato il caos interno. Dopo un team radio al vetriolo, l'inglese ha ricevuto strada libera da Leclerc, con l'illusione di poter insidiare Antonelli. Illusione appunto, perché Hamilton non si è mai nemmeno avvicinato.

Chiudono la top-10 Carlos Sainz con la seconda Williams e Yuki Tsunoda, in una Red Bull satellite che ha ancora molto lavoro da fare per diventare realmente competitiva.





Ordine d'arrivo – GP Miami 2025:

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Alexander Albon (Williams)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Williams)

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)





Questa la classifica del mondiale piloti 2025:

1. Oscar Piastri (McLaren) 131

2. Lando Norris (McLaren) 115

3. Max Verstappen (Red Bull) 99

4. George Russell (Mercedes) 93



Miami ha confermato le gerarchie del momento: McLaren in forma smagliante, Red Bull in difficoltà strutturale, Ferrari allo sbando. E ora il Mondiale si fa sempre più incerto – tranne che a Maranello, dove l'unica certezza è il caos.

Prossimo appuntamento con la Formula 1 a metà mese, con le vetture che faranno il loro debutto in Europa sull'autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il GP dell'Emilia Romagna.