Dopo i principali festival che precedono l’Awards Season, è il momento di stilare una primissima graduatoria sui registi che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Miglior regia.

Tra i competitors di quest'anno spicca l'attesa sfida tra il vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, Sean Baker per Anora e Brady Corbet, vincitore del Leone d'Argento per la miglior regia all'ultimo Festival di Venezia.

Tra i registi da tenere d’occhio molte voci internazionali da non sottovalutare: dal regista francese Jacques Audiard (Emilia Perez) al tedesco Edward Berger (Conclave), dal regista spagnolo Pedro Almodovar (La stanza accanto) fino alla talentuosa regista indiana Payal Kapadia, anche se il suo film All We Imagine as Light, è stato snobbato dall'India per la corsa nella categoria Miglior film internazionale.