Il mondo della notte ha assunto un peso notevole nel corso degli anni con l’infondere tendenze e mode tanto rilevanti nell’odierna società da influenzare anche le abitudini diurne dei giovani e dei meno giovani. Dinanzi ad un fenomeno in costante crescendo, è importante attribuire un riconoscimento a chi ne è protagonista creativo e costruttivo.

Per questi motivi sono stati istituiti i “Dance Music Awards”, che da dieci anni costituiscono un importante momento nazionale, consacrato al coinvolgente mondo della dance, celebrando l’eccellenza e l’innovazione nell’ambito della musica da discoteca omaggiando gli musicisti, i produttori, i DJ ed i soggetti professionali, che partecipano a modellare il contesto artistico e sonoro italiano: il suo obiettivo, infatti, è di individuare e gratificare le eccellenze musicali, promuovendo la differenza di generi caratterizzanti siffatto immenso ambito.

Il premio ha lo scopo di comprendere tutte le sfaccettature della dance music, esaltando la dote e l’impegno di quanti s’impegnano ad offrire visibilità ad un avvenimento, che grazie a personalità costruttive si è trasformata in una manifestazione d’arte, apprezzata in ogni parte del globo. In un contesto di festa e condivisione, i “Dance Music Awards” si affermano come una destinazione basilare dello scenario musicale nazionale, contribuendo a favorire la prosperità della dance music.