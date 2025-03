TRAPANI- "Ernesto Genoni" - Dalla sede di Trapani, e da "Maria Vision Italia" (tv in chiaro con canale 255), una nuova puntata di “Verità di Cielo”. La rubrica televisiva che dà voce a testimonianze di persone semplici vissute nella Divina Volontà. Storie raccontate dalla grande emittente televisiva a carattere religioso, con sede nazionale in Assisi fin dal 2013, esattamente dodici anni fa, coincidenza della sorte, anno in cui Papa Francesco salì al soglio petrino. In ogni puntata sono raccontate storie di esistenze che si “fondono” in una fede profonda.

Il programma è a cura dei Piccoli Figli della Divina Volontà di Palermo, e condotto in studio dal giornalista Riccardo Rossi. Ospite in studio, nella puntata di oggi, Suor Maria Luisa Varriano della Comunità “Fiat! Totus Tuus”, una comunità mariana contemplativa con sede in molise, il cui carisma è racchiuso in "fiat voluntas tua...", comunità religiosa che si ispira alla spiritualità e alla vita della Serva di Dio Luisa Piccarreta.

Una trasmissione televisiva – commenta Riccardo Rossi - per fare riflettere che non occorre fare grandi cose, essere potenti, famosi, ma vivere pienamente e nella fede la realtà della famiglia, del proprio lavoro anche se umile".

Tutto – racconta con grazia Suor Maria Luisa, nella sua testimonianza su tv Maria Vision – è iniziato 15 anni fa, ero una ragazzina come tante, con le sue gioie e i suoi crucci.

Ho capito poi che cercavo le mie gratificazioni in cose effimere, non durature. Sbagliavo. Piano, piano poi ho iniziato ad avvicinarmi alla preghiera insieme a mia sorella maggiore, così ho cominciato a capire che ero lontana da Dio, e che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. La preghiera è diventata ora il mio respiro. --- da qui vedi la nuova puntata di Verità di Cielo

“Verità di Cielo” vuole raccontare storie che diano speranza. Storie della quotidianità di persone comuni, che raccontano la loro vita e come è cambiata vivendo le Verità dei volumi di "Libro di Cielo".

Sono 36 volumi, - ci ricorda il conduttore Riccardo Rossi - tutti vergati dalla penna della mistica Luisa Piccarreta, nata a Corato, 23 aprile 1865, mistica italiana. Piccarreta appartenne al Terz'Ordine di San Domenico, in sua memoria il Dicastero delle Cause dei Santi, ha in rilevanza la causa di beatificazione, già dal giugno 2024. - cerca da qui i libri di Luisa Piccarreta "Edizione Gamba"