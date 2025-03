TRAPANI- "Ernesto Genoni" - Da "Maria Vision Italia", dalla sede di Trapani, le testimonianze di persone semplici vissute nella Divina Volontà. Storie raccontate nella speciale rubrica, accolta da una grande emittente televisiva a carattere religioso, con sede nazionale in Assisi dal 2013.

Un programma a cura dei Piccoli Figli della Divina Volontà di Palermo, condotto in studio dal giornalista Riccardo Rossi. Ospite in studio, nella puntata di ieri, Francesca Guagliardo moglie, mamma, nonna.



"È stata un' immensa gioia - ha commentato la nostra ospite Francesca Guagliardo sulla pagina di "Maria Vision"- poter, con semplicità, condividere le mie conoscenze dei Libri di Cielo, per dare ad ogni creatura, la possibilità di stare all' ordine, al posto, allo scopo per cui Dio l'ha creata... pensata, amata... ovvero tornate a vivere in pienezza il dono della Divina Volontà ."

"Vogliamo raccontare come dice papa Francesco - ci ricorda il conduttore Riccardo Rossi - storie che diano speranza. Storie di persone comuni, che nel loro quotidiano di essere coniugi, genitori, nonni, lavoratori, con semplicità raccontano la loro vita come è cambiata vivendo le Verità dei volumi di "Libro di Cielo" - 36 volumi, tutti vergati dalla penna della mistica Luisa Piccarreta (Corato, 23 aprile 1865 – Corato, 4 marzo 1947) la mistica italiana, appartenente al Terz'Ordine di San Domenico, a suo riguardo il Dicastero delle Cause dei Santi, ha in rilevanza la causa di beatificazione, già dal giugno 2024.

Nelle puntate tv di ”Verità di Cielo” che si succederanno, trasmesse da “Maria Vision Italia”, tv in chiaro con canale 255, saranno messe in evidenza esistenze che si “fondono” in una fede profonda .

Una trasmissione televisiva – commenta Riccardo Rossi raggiunto telefonicamente a Palermo - per fare capire che non occorre fare le grandi cose, essere potenti, famosi, ma vivere pienamente e nella fede la realtà della propria famiglia, del proprio lavoro anche se molto umile".

Qui alcuni commenti di follower di "Maria Vision":... @carolaguagliardo7228

Grazie sorellina Francesca "piccola figlia", la testimonianza della tua vita è un ulteriore Dono di Dio a tutte le creature per infondere pace, gioia e speranza di poter vivere nel posto in cui siamo e nelle circostanze in cui ci troviamo, una vita felice ovvero beata come in Cielo così in terra.

@rosacuria1679

Gesù è il Solo Liberatore Guaritore e tramite qst scritti mi hanno fatto ragionare in tante situazioni della mia vita come adesso che dovevo fare il divorzio quasi mi vorrebbero forzare ma Lui mi da sempre una risposta a nn farlo. Così in altre situazioni abbandonandomi a Lui

@NunziaNorfo

3 ore fa

Gesù ti amo in ogni parola dei libri di Cielo...vero oppio che libera da ogni struttura mentale e da pace al cuore grazie sorellina Francesca

@rosimutolo7471

Grazie Gesù nella sorellina Francesca ️ In ogni atto interno ed sterno , volontario ed involontario vieni presto a regnare con la Tua Volontà Divina in tutti ed in ciascuna creatura





@pinamaggiore6

Grazie in Gesù sorellina Francesca per questa bellissima testimonianza "l'oppio della Mia Volontà e oppio all'anima Fondo la mia anima nella Tua Divina Volontà Gesù e ti chiedo venga presto il Tuo Regno ️Fiat

@donatellaoliveri1489

"La mia volontà ...non appena si vedrà desiderata ...svelandosi abbraccerà i figli suoi e regnerà in mezzo a loro, dando ad essi beni, pace, santità e felicità (libro di cielo 23° volume - 22 gennaio 1928). Grazie per questa testimonianza. Fiat ️

@CarmelaVirzi-iy4sz

La vita nella Divina Volontà è vita della nostra vita. Nel tuo Volere padre mi inabisso e metto il mio ti amo ti adoro ti benedico in ogni voce di creatura affinché dal cielo padre ti senta tutti i tuoi figli che ti amano ti adorano ti benedicono e insieme ti chiediamo il regno sulla terra come in cielo

... e tanti altri