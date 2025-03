La comicità può essere una forma di terapia? Per Maria Rossi, cabarettista di fama nazionale, la risposta è sì. Il suo talento nel regalare sorrisi ha illuminato la Cena di Gala organizzata da Prevenzione Donna Onlus, un evento dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i tumori femminili.

L’evento si è svolto l’8 marzo, nella cornice elegante dell’Hotel Savoia Regency di Bologna, in occasione della Festa della Donna. Una serata che ha saputo coniugare informazione, bellezza, solidarietà e intrattenimento, con un unico obiettivo: dare forza a chi affronta la malattia.

Un evento all’insegna della prevenzione e del sostegno alle donne

Organizzato da Prevenzione Donna Onlus, l’evento ha messo al centro l’importanza della prevenzione e del supporto concreto alle donne in cura oncologica. Uno dei progetti più significativi dell’associazione è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Rizzoli di Bologna, con la creazione di un’area dedicata al trucco oncologico all’interno del reparto di Osteoncologia, diretto dal Dott. Ibrahim Toni.

Questo spazio nasce con l’intento di restituire dignità e fiducia a tutte quelle donne che, a causa della malattia, vedono il proprio aspetto cambiare. Un’iniziativa che va oltre l’estetica: sentirsi bene con sé stesse aiuta a ritrovare la propria identità e affrontare il percorso di cura con maggiore forza.

Maria Rossi: la comicità come strumento di sollievo

Uno dei momenti più attesi della serata è stato lo spettacolo di Maria Rossi, volto noto della comicità italiana, scoperta da Enzo Jannacci, lanciata dal Maurizio Costanzo Show e protagonista di programmi di successo come Zelig e della fiction Belli Dentro.

Grazie alla sua ironia schietta e alla sua energia travolgente, Maria Rossi ha saputo regalare un momento di leggerezza e spensieratezza al pubblico presente, dimostrando ancora una volta che ridere può essere una straordinaria forma di resistenza.

La sua partecipazione all’evento è stata fortemente voluta da Contagio Biagio di Andrea Bellina, che ha creduto nel valore della sua presenza, convinto che la risata potesse diventare un potente strumento di sostegno per chi sta affrontando una dura battaglia.

Una sfilata di coraggio e bellezza

A rendere la serata ancora più emozionante è stata la sfilata di moda che ha visto protagoniste donne in cura oncologica, modelle d’eccezione che hanno calcato la passerella con fierezza e determinazione. Un modo per celebrare la bellezza in tutte le sue forme, dimostrando che la vera eleganza risiede nella forza interiore di chi affronta la malattia con coraggio.

La serata, raccontata nel dettaglio nell’articolo pubblicato su Communication & PR, agenzia che la rappresenta e ne cura le Pubbliche relazioni, è stata un successo sotto ogni punto di vista: un momento di riflessione, di celebrazione della femminilità e di sostegno reciproco.

Un evento che ha dimostrato che, tra informazione, prevenzione e momenti di leggerezza, insieme si può fare davvero la differenza.