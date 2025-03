Dopo oltre quattro anni di silenzio, il caso di Alex Bonucchi potrebbe avere una svolta. Un testimone, fino ad oggi rimasto nell’ombra, è riemerso per raccontare ciò che sa su quella tragica giornata. L’uomo, presente con Bonucchi nell’albergo al momento dei fatti, è giunto dagli Stati Uniti per parlare direttamente con il criminologo della famiglia, il super consulente Michel Emi Maritato.

Ascoltato per oltre due ore da Maritato, il testimone ha contribuito a ricostruire in modo più dettagliato gli eventi di quel giorno. Le sue generalità restano per ora riservate, coperte dal segreto professionale del criminologo. Tuttavia, la sua deposizione ha riacceso le speranze di fare finalmente luce sul caso.

Grazie all’impegno della madre di Bonucchi, Barbara Degli Esposti, e del criminologo Maritato, le indagini interne sono state riaperte, con un rinnovato focus sulle nuove testimonianze. A quasi quattro anni dalla vicenda, la possibilità di arrivare a una soluzione appare oggi più concreta che mai.