“Puntiamo sul digitale per creare valore non solo in termini economici ma anche nella relazione di fiducia tra banker e cliente”, ha spiegato l’AD Gian Maria Mossa in diverse occasioni rimarcando il ruolo di primo piano che l’innovazione riveste all’interno della strategia di sviluppo di Banca Generali. In questa direzione guarda anche la collaborazione strategica avviata di recente con Microsoft Italia “per combinare automazione e intelligenza avanzata con le nostre fonti dati, mettendo a disposizione delle persone di banca il dialogo costruttivo con l’innovazione nelle sfide dell’evoluzione del servizio”. La collaborazione si inserisce nel percorso intrapreso da Banca Generali, come ha evidenziato anche l’AD Gian Maria Mossa rimarcandone il valore: “L’introduzione di soluzioni di Generative AI sta ridefinendo i nostri processi interni, semplificando flussi di lavoro e ponendo le basi per un’accelerazione negli obiettivi aziendali”. I progetti sviluppati nell’ambito di questo accordo puntano quindi a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di consulenza e fornire ai clienti un’esperienza di alto livello, oltre a nuovi servizi personalizzati.



L’Istituto guidato da Gian Maria Mossa, nell’ambito della collaborazione, rende disponibile Microsoft 365 Copilot a tutti i suoi private banker e dipendenti: inoltre, il 60% di questi ultimi avrà accesso anche alle funzionalità Personal Assistant di Microsoft 365 Copilot all’interno di Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint per migliorare le proprie attività quotidiane. Non solo: Banca Generali e Microsoft Italia sono al lavoro insieme anche sullo sviluppo di soluzioni AI avanzate per la consulenza finanziaria. Hanno avviato “AI Ambassador”, progetto che mira a a formare e supportare un gruppo di esperti interni che possano guidare e facilitare l’implementazione di soluzioni AI in vari ambiti aziendali: un passo significativo verso l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nel settore bancario. “Negli ultimi anni, abbiamo costruito una solida infrastruttura progettata per sostenere il futuro delle applicazioni AI nella nostra organizzazione a vantaggio dell’eccellenza e della distintività del nostro modello di consulenza. Le nostre iniziative AI mirano a rendere l’esperienza del cliente più personalizzata e tempestiva”, ha commentato in merito Gian Maria Mossa: “Stiamo infatti sviluppando soluzioni che offriranno un coinvolgimento continuo e arricchiranno ogni interazione come prima vera AI Private e Investment Bank”.